Las mariposas se electrizan para atraer polen sin tocar las flores

Mariposas y polillas acumulan tanta electricidad estática durante el vuelo que pueden servirse de la misma para arrastar los granos de polen de las flores a través de huecos de aire de incluso centímetros. El hallazgo, publicado en el Journal of the Royal Society Interface, sugiere que esto probablemente aumenta su eficiencia y eficacia como polinizadores. El equipo autor, de la Universidad de Bristol también observó que la cantidad de electricidad estática transportada por mariposas y polillas varía entre diferentes especies, y que estas variaciones se correlacionan con diferencias en su ecología, como si visitan flores, son de un entorno tropical o vuelan durante el día o la noche. Esta es la primera evidencia que sugiere que la cantidad de electricidad estática que acumula un animal es un rasgo que puede ser adaptativo y, por lo tanto, la evolución puede actuar sobre él mediante la selección natural. El autor principal, el Dr. Sam England, de la Facultad de Ciencias Biológicas de Bristol, explicó en un comunicado: "Ya sabíamos que muchas especies de animales acumulan electricidad estática mientras vuelan, muy probablemente a través de la fricción con el aire. También se había sugerido que esta electricidad estática podría mejorar la capacidad de los animales que visitan las flores, como las abejas y los colibríes, para polinizar, al atraer el polen mediante la atracción electrostática. "Sin embargo, no se sabía si esta idea se aplicaba a una gama más amplia de polinizadores igualmente importantes, como las mariposas y las polillas. Por lo tanto, nos propusimos probar esta idea y ver si las mariposas y las polillas también acumulan carga y, de ser así, si esta carga es suficiente para atraer el polen de las flores hacia sus cuerpos". Su estudio involucró a 269 mariposas y polillas de 11 especies diferentes, nativas de cinco continentes diferentes y que habitan en múltiples nichos ecológicos diferentes. Luego pudieron compararlas entre sí y ver si estos factores ecológicos se correlacionaban con su carga, estableciendo si la carga estática es un rasgo sobre el que la evolución puede actuar. El Dr. England agregó: "Se está desarrollando una imagen más clara de cómo la influencia de la electricidad estática en la polinización puede ser muy poderosa y generalizada. "Al establecer la carga electrostática como un rasgo sobre el que la evolución puede actuar, se abren muchas preguntas sobre cómo y por qué la selección natural puede hacer que los animales se beneficien o sufran por la cantidad de electricidad estática que acumulan". En términos de aplicaciones prácticas, este estudio abre la puerta a la posibilidad de que las tecnologías aumenten artificialmente las cargas electrostáticas de los polinizadores o del polen, con el fin de mejorar las tasas de polinización en entornos naturales y agrícolas. El Dr. England concluyó: "Hemos descubierto que las mariposas y las polillas acumulan tanta electricidad estática cuando vuelan, que el polen es literalmente arrastrado por el aire hacia ellas cuando se acercan a una flor. Esto significa que ni siquiera necesitan tocar las flores para polinizarlas, lo que las convierte en muy buenas en su trabajo como polinizadores".

