La oposición pide a los venezolanos permanecer en los centros de votación durante el escrutinio

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha pedido este domingo a los venezolanos que permanezcan en los centros de votación durante el escrutinio de los votos en las elecciones presidenciales en las que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aspira a la reelección, mientras que el candidato, Edmundo González, busca hacerse con la Presidencia del país latinoamericano en un intento por aglutinar el apoyo de la oposición. "Queremos pedirle a todos los venezolanos que se queden en su centro de votación. Que estén allí en comunidad, en vigilia. Hemos luchado todos estos años para este día. Estos son los minutos cruciales. Las horas definitivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación acompañando a los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y sus derechos", ha declarado durante una rueda de prensa. González ha aprovechado la ocasión para "felicitar a los venezolanos por la jornada histórica" que han cumplido: "Hemos tenido una jornada con una participación masiva que no se ha visto en años", ha concluido, antes de reiterar que "a todos los ciudadanos que tienen derecho a participar en la verificación ciudadana". Así, ha reiterado en su llamamiento para que "los testigos se mantengan en los centros hasta que reciban las actas correspondientes al resultado de la mesa" establecido. Por su parte, el dirigente opositor Leopoldo López, se ha hecho eco de una encuesta a pie de urna realizada por una compañía estadounidense que le da la victoria a González con más de un 60 por ciento de los votos. Así, ha asegurado que han ganado y que "Venezuela será libre": "Gloria al bravo pueblo", ha manifestado antes de agregar que "no podrán torcer estos resultados". Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, ha emplazado horas antes a la ciudadanía a esperar el escrutinio oficial y no prestar atención a los resultados de encuestas que están siendo publicados en redes sociales. "Ningún exit poll (encuestas a pie de urna) es verdad. Los exit poll dicen lo que quiere escuchar el que le paga. Eso es una empresa privada", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar Nuevo