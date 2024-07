HRW acusa a los paramilitares de Sudán de violaciones en grupo y matrimonios forzosos

El Cairo, 29 jul (EFE).- Human Rights Watch (HRW) acusó este lunes a las partes en conflicto de Sudán, particularmente al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de "cometer actos de violación, incluyendo violaciones en grupo y matrimonios forzosos contra mujeres".

Según el informe publicado por HRW, este tipo de agresiones se han intensificado en Jartum, la capital del país, donde la organización "ha reportado un total de 262 víctimas de violencia sexual, desde los 9 hasta los 60 años, entre el inicio del conflicto en abril de 2023 y febrero de 2024".

"Las FAR han violado y forzado al matrimonio a innumerables mujeres y niñas en áreas residenciales de la capital de Sudán", dijo la directora adjunta para África de HRW, Laetitia Bader, quien acusó a ambas partes en conflicto de "bloquear la obtención de ayuda y servicios de apoyo, aumentando así el daño que enfrentan y dejándolas sentir que ningún lugar es seguro".

La investigación de HRW también reportó casos "que podrían constituir esclavitud sexual" en base a testimonios de "mujeres que habían sido retenidas por las FAR", y destaca "las devastadoras consecuencias para la salud física y mental" a las que hacen frente las supervivientes.

"He dormido con un cuchillo bajo mi almohada durante meses por miedo a los ataques que llevan a violaciones por las FAR", declaró, según la organización, una mujer de 20 años residente en un área controlada por los paramilitares, quien añadió que "desde que comenzó esta guerra, ya no es seguro ser mujer y vivir en Jartum".

En esa línea, HRW pidió a la Unión Africana y a Naciones Unidas que trabajen conjuntamente "para desplegar una nueva misión para proteger a los civiles en Sudán, que incluya la prevención de violencia sexual y de género".

"Las mujeres, hombres y niños en riesgo inminente de abusos o que han sobrevivido a violaciones en Jartum y más allá deben saber que el mundo está dispuesto a protegerlos y garantizar su acceso a servicios de apoyo y justicia", dijo Bader.

La organización recordó que el uso de la violencia sexual como arma en un conflicto constituye "un crimen de guerra", al igual que el matrimonio forzado.

"Cuando la violencia sexual se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como sucede en Sudán, también puede ser investigada y procesada como un crimen contra la humanidad", señaló HRW. EFE

