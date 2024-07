El CNE de Venezuela pide no prestar atención a resultados de encuestas publicadas

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, ha emplazado a la ciudadanía a esperar el escrutinio oficial y no prestar atención a los resultados de encuestas que están siendo publicados en redes sociales. Amoroso ha destacado que el resultado se conocerá con el escrutinio "a la hora que ya se tenga una tendencia irreversible". "Ningún exit poll (encuestas a pie de urna) es verdad. Los exit poll dicen lo que quiere escuchar el que le paga. Eso es una empresa privada", ha apuntado tras votar en el liceo Miguel Antonio Caro de Catia, Caracas, según recoge el portal venezolano El Impulso. El responsable del CNN ha puesto además en valor la participación de la población en el proceso electoral. "Hay mucha gente votando. Yo duré 30 segundos. Es muy rápido. Tenemos que sentirnos orgullosos, aunque sabemos que hay unos que no se sienten orgullosos, pero el pueblo sí porque tenemos el mejor sistema electoral del mundo", ha señalado. En cualquier caso, si algún elector tiene alguna denuncia sobre el proceso electoral, debe mostrarlo. "Si alguien le sale algo distinto, pues que lo muestre. No va a decir que hay fraude así como hicieron en el pasado sin presentar las pruebas", ha espetado. Por su parte, el candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PDU), Edmundo González, ha criticado también la publicación de "falsos datos" sobre los elecciones. "Circulan falsos datos que son violatorios de la ley. Somos respetuosos de la norma y esperamos con mucha tranquilidad los resultados. Confiamos en que todos hagan lo mismo", ha publicado González en su cuenta en la red social X.

