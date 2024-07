Álvarez de Toledo (PP) pregunta al Gobierno si va a denunciar "el fraude" en las elecciones de Venezuela

La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado al Gobierno si va a denunciar "el fraude" en las elecciones de Venezuela, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral venezolana y controlada por el chavismo, haya dado a conocer la victoria del presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos. "¿Y el Gobierno de España? ¿No tiene nada que decir? ¿No va a denunciar el fraude? ¿No va a defender la voluntad democrática del pueblo venezolano?", ha expresado la dirigente 'popular' en un mensaje en la red social X, citando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Las declaraciones de Álvarez de Toledo tienen lugar poco después de que la autoridad electoral de Venezuela haya dado a conocer la victoria a Maduro con el 51% de los votos, frente al 44% de los apoyos del candidato opositor, Edmundo González. Durante la jornada electoral, la oposición ha denunciado irregularidades en el escrutinio, mientras que el oficialismo ha denunciado una operación "en contra del proceso electoral" por parte de Gobiernos extranjeros. La diputada del PP viajó este fin de semana con una delegación formada por diputados, senadores y eurodiputados del partido a Venezuela, invitados por la líder opositora María Corina Collado, en calidad de observadores de las elecciones celebradas en Venezuela este domingo. No obstante, las autoridades venezolanas le impidieron la entrada en el país alegando que no tenían el permiso para entrar en el país. Los 'populares' denunciaron que el "régimen dictatorial" de Nicolás Maduro les prohibiera la entrada y les expulsara del país, adelantando que habría un "golpe de Estado" en el país latinoamericano durante los comicios. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, aseguró que tanto la mesa del Senado como el Grupo Parlamentario Popular fueron informados de la negativa de las autoridades venezolanas de acudir como misión de observación electoral a Venezuela, "razón por la que el resto de los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje".

