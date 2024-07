Nadal reacciona en París y brinda el 60º baile con Djokovic

El tenista español Rafa Nadal doblegó (6-1, 4-6, 6-4) al húngaro Marton Fucsovics este domingo en su estreno en el torneo individual de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, para citarse en segunda ronda con el serbio Novak Djokovic, en el 60º episodio entre ambos y en el mismo escenario que su último encuentro hace dos años. Nadal volvió a saltar a la Philippe Chatrier como un toro, igual que en la jornada anterior cuando hizo su esperado debut en dobles junto a Carlos Alcaraz. Sin embargo, la energía bajó rápido y Fucsovics creció en el segundo parcial para forzar un tercero donde el balear reaccionó a tiempo de evitar un susto mayor. Después de hacer final en Bastad (Suecia) y pese a las dudas por unas molestias desde el miércoles, el de Manacor aprovechó la adrenalina extra de jugar con la camiseta de España. "Yo he hecho mi parte del trabajo, ahora él tiene que ganar su primer partido. Tengo ganas del que posiblemente sea nuestro último baile en esta pista", dijo ayer Djokovic tras solventar su primera ronda. Nadal cumplió y habrá un 60º partido del mayor clásico de la historia del tenis, aunque el español va un poco al límite físicamente, mientras recupera sensaciones sobre la pista en una temporada que tiene señalada como la última de su carrera. El campeón de 22 'grandes' dejó claro su estatus en la central parisina, donde celebró 14 Roland Garros, con fiesta total en la grada y un fuerte arranque que desarboló a Fucsovics. El húngaro no tuvo respuesta al surtido de golpes desde el fondo de pista del español, quien firmó dos 'breaks para apuntarse el primer set en media hora. Sin embargo, las piernas abandonaron por momentos a Nadal, su derecha dejó de ser profunda y el húngaro quiso dar guerra. Fucsovics aprovechó el bajón de su rival con un 'break' temprano e impuso el ritmo en la segunda manga. El balear perdió contundencia y sus bolas en mitad de pista las fulminó el húngaro, quien se rehizo de un amago de Nadal ganando al resto la manga en su tercera opción. No le quedaba otra que activarse al exnúmero uno del mundo, repetir un fuerte inicio y hacer dudar a un Fucsovics muy enchufado. El paso adelante trajo sus frutos para un Nadal que apretó en cada saque del húngaro. Con todo, cuatro bolas de 'break' se esfumaron y el español tuvo que salvar un comprometido cuarto juego. Después, con la bola de nuevo en el tejado de Fucsovics, Nadal logró romper y confirmar después una renta (4-2) que defendió para sellar un trabajado estreno en la tercera bola de partido. Nadal, dueño de dos oros olímpicos (Pekín 2008 en singles y Río 2016 en dobles), avanza a su cita con 'Nole' en París, un partido estelar que no se ve desde los cuartos de final de Roland Garros en 2022 que ganó el español. Quizá un último baile, el que puede dejar un 30-30 en el histórico, si Nadal es capaz de tumbar a un Djokovic mucho más entonado, sin los recurrentes problemas físicos del español en las últimas dos temporadas.

