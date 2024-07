Los 49er españoles arrancan con dificultades en el campo de regatas de Marsella

Las dos tripulaciones de 49er, la masculina formada por Diego Botín y Florian Trittel y la femenina compuesta por Támara Echegoyen y Paula Barceló, arrancó con dificultades este domingo en el inicio de la competición de vela de los Juegos Olímpicos de París que se celebra en aguas de Marsella. Según informó la RFEV, con tres pruebas disputadas para los 49er y los 49er FX, Botín y Trittel firmaron el mejor resultado español con un octavo puesto en una clasificación provisional muy compactada y tras un día con condiciones desiguales. Los españoles no comenzaron bien, con un decimosexto puesto, peor la tímida aparición del viento provocó una cierta mejora a partir de ese momento. Así, la pareja nacional acabó sexta en la segunda manga, mientras que en la tercera y última fue tercera para situarse a dos puntos del 'Top 5', encabezado por los neozelandeses McHardie/McKenzie. "Las condiciones han sido muy difíciles, con vientos más ligeros de lo que esperábamos. En la primera prueba no hemos logrado meternos en la lucha del lado derecho del campo, que era el bueno. No hemos logrado encontrar el espacio, estaba muy batallado. Luego hemos ido mejorando en las siguientes dos pruebas. Ha sido un día duro y hemos sobrevivido", apuntó Botín en declaraciones en la web de la RFEV. Por su parte, Trittel cree que fue "un buen día". "Esperábamos condiciones de viento relativamente buenas y ha sido un día larguísimo, con menos viento del esperado, mucha espera, mucho sudor, pero hemos ido de menos a más. Creo que el resultado es muy positivo de cara al lunes", advirtió. En cambio, las cosas no fueran tan positivas en 49erFX con Támara Echegoyen y Paula Barceló, que sin apenas viento sólo pudieron terminar en el decimonoveno puesto provisional tras hacer un 19, que descartan, un 15 y un 14, que les deja lejos inicialmente de una flota liderada por las neerlandesa Van Aanholt/Duetz. "Nos preparamos cada día para conseguir nuestro mejor resultado y evidentemente hoy no ha sido uno de estos días, pero creo que más que quedarnos en los errores que hemos cometido, como necesitar más determinación en las salidas, vamos a quedarnos con los aprendizajes, y si hoy aprendimos a gestionar un viento como este, esto nos dará muchas ganancias. Siempre dijimos que Marsella iba a ser complicado y estamos en una competición de doce mangas, hay muchísimos puntos en juego y lo que está en nuestras manos es seguir trabajando", recalcó la gallega. Barceló también recordó que "el campeonato acaba de empezar". "Estamos animadas con los días que vienen. Lo positivo es que siempre sacamos un buen análisis de la jornada para afrontar la siguiente con más herramientas, queda mucha regata", subrayó la balear. Por otro lado, en la clase IQFOiL, donde compiten Nacho Baltasar y Pilar Lamadrid, no se pudo celebrar la prueba prevista, que era la marathon, con un recorrido alrededor de todos los campos de regata establecidos en la bahía de Marsella debido a las previsiones de viento flojo.

