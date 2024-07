Doce israelíes muertos en un ataque en los Altos del Golán

Al menos doce israelíes han muerto y más de una docena han resultado heridos por el impacto de un proyectil lanzado desde Líbano y que ha caído en la tarde de este sábado en un campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel, según el último balance militar. El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, el vicealmirante Daniel Hagari, ha informado de la nueva actualización de los fallecidos y ha subrayado la implicación del partido-milicia libanés Hezbolá en el que ha calificado como el ataque más grave contra civiles desde el 7 de octubre de 2023. "Hezbolá está detrás de este desastre. Es responsable de sus consecuencias. Abrazamos a las familias de los fallecidos y heridos y a la comunidad drusa en su conjunto, ciudadanos del Estado de Israel", ha apuntado Hagari en su cuenta en X. Además, Hagari ha asegurado que el proyectil utilizado es un cohete Falaq-1 de fabricación iraní. "Un cohete Falaq-1 ha impactado aquí, en un campo de fútbol. Es un cohete iraní, fabricado en Irán, un cohete con una cabeza con más de 50 kilogramos de explosivos", ha explicado en rueda de prensa recogida por 'The Times of Israel'. "Los análisis forenses realizados en el lugar apuntan a este cohete. El Falaq-1 es utilizado solo por el grupo terrorista Hezbolá, responsable de este ataque lanzado desde Shebaa", en Líbano, ha añadido. Entre los fallecidos hay menores y adolescentes de entre 10 y 20 años de edad, según la Estrella de David Roja israelí (Magen David Adom). Entre los heridos hay seis graves, tres con pronóstico moderado, cuatro leves y varias personas más tratadas por ansiedad. Las personas heridas han sido trasladadas a centros sanitarios en ambulancias de la Magen David Adom y en helicópteros militares. "Hemos llegado al campo de fútbol y vimos toda la destrucción y varias cosas ardiendo. Las víctimas estaban tendidas sobre el césped. Ha sido difícil", ha relatado un sanitario de la Magen David Adom, Idan Avshalom, citado por el 'Post'. "Empezamos de inmediato a evaluar a los heridos. Algunso fueron llevados a clínicas de la zona y nuestros equipos se dirigieron también a esas clínicas. Durante el incidente se han producido varias alertas más. Seguimos prestando atención a los heridos", ha añadido. La Policía ha informado por su parte de una intervención en la región del norte del Golán y de que hay varias personas heridas por la metralla. Los agentes están acordonando la zona y buscando restos para evitar nuevos riesgos para la población. Hasta nueve de los heridos estarían en estado crítico, según la Estrella de David Roja (Magen David Adom), que indica que las víctimas tienen entre 10 y 20 años de edad. Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han señalado al partido-milicia islamista libanés Hezbolá como responsable de este ataque. "Según las evaluaciones de la situación en las Fuerzas de Defensa de Isarel y la información de inteligencia de que disponemos, el ataque de Majdal Shams es obra de la organización terrorista Hezbolá", según recoge un comunicado militar. "Hezbollah está detrás del lanzamiento del cohete que impactó en el campo de fútbol de Majdal Shams y causó muchas víctimas, sólo civiles, incluidos niños, esta tarde", ha añadido. Efectivos militares y sanitarios trabajan ya en la evacuación, según el comunicado militar. Hezbolá, sin embargo, ha "desmentido categóricamente las acusaciones de varios medios de comunicación del enemigo sobre un ataque en Majda Shams", según recoge el diario 'L'Oriente le Jour'. "La Resistencia Islámica no tiene nada que ver con el incidente", ha subrayado. Por otra parte, las Fuerzas Armdas israelíes han informado de la detección de una treintena de proyectiles lanzados desde territorio libanés. "Los cazas de la defensa aérea interceptaron con éxito varios misiles. El resto de misiles cayeron en zona abierta, sin víctimas", ha indicado en su canal oficial. Otros diez proyectiles fueron detectados en la zona de Neve Ativ sobre las 17.55. Todos ellos "cayeron en una zona abierta y no han provocando víctimas". Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

