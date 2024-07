Remco Evenepoel gana el oro en la contrarreloj individual, con Oier Lazkano 26º

El ciclista belga Remco Evenepoel es el nuevo campeón olímpico de contrarreloj al conquistar el mojado trazado de 32,4 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, superando al italiano Filippo Ganna, plata, y a su compatriota Wout van Aert, bronce, mientras que el español Oier Lazkano terminó en 26ª posición. La lluvia que empezó a caer en la anterior prueba femenina siguió regando el asfalto y los adoquines parisinos y provocó más de un sobresalto. Pero no a un Remco Evenepoel que, como vigente campeón del mundo de la especialidad, demostró su calidad para sumar su primera medalla olímpica y, además, de oro. Evenepoel tiene mimbres para pasar a la historia del ciclismo y este sábado, en la primera jornada olímpica tras la ceremonia de inauguración sobre el Río Sena, aprovechó un trazado con salida y final en los puentes de los Inválidos y de Alejandro III para coronarse campeón olímpico y hacerlo con autoridad. El belga superó en 15 segundos al italiano Filippo Ganna, que se llevó un gran susto en una curva y salvó la caída por los pelos. Aunque el ritmo de Evenepoel parecía inalcanzable de todos modos. Y tercero fue el compatriota del líder del Soudal-Quick Step, un Wout van Aert que llegó a 25 segundos y que, pese a no poder mantener el oro ni la plata, se llevó un merecido bronce en una apretada pugna con el británico Joshua Tarling, que tuvo que cambiar la bici por un pinchazo y se quedó, por culpa de ello, fuera de las medallas. El estadounidense Brandon McNulty, el suizo Stefan Bisseger, el portugués Nelson Oliveira, el también suizo Stefan Küng, el alemán Maximilian Schachmann y el danés Mikkel Bjerg completaron un 'Top 10' al que ni se acercó el único representante español. Oier Lazkano, pese a llegar a esta cita parisina en buena forma y buen momento y estar cómodo en el agua, no disputó la crono. Finalizó 26º, de 32 ciclistas que tomaron la salida y llegaron a meta, con 2:56 minutos perdidos respecto a Evenepoel. El vitoriano, de 24 años, repetirá en la prueba en línea y ahí sí intentará jugar sus cartas. De hecho, esta crono le vino de rebote por el contagio de coronavirus de un Juan Ayuso que iba a ser el primer y único españada español en esta crono y que, pensando en su recuperación, se centrará para esa prueba en línea.

