España no puede con Australia (92-80) en su debut en el baloncesto masculino

La selección española masculina de baloncesto no ha podido comenzar con victoria su andadura en el torneo de los Juegos Olímpicos de París al caer este sábado en Lille con claridad por 92-80 ante Australia, en un partido que casi siempre ha ido a remolque. El combinado de Sergio Scariolo no ha logrado empezar con buen pie ante un rocoso y físico rival, que ha comenzado muy entonado, lo que no ha impedido la buena reacción de la campeona de Europa que incluso se ha llegado a poner por delante en el tercer cuarto. Ahí, el equipo australiano, gracias en buena parte al rebote ofensivo, ha dado otro estirón y ha terminado por llevarse el duelo.

