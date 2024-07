El CSN afirma que el factor humano sigue siendo "clave" para el cierre nuclear: "Necesitamos expertos"

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, considera que el factor humano sigue siendo "clave" en el desmantelamiento de las centrales nucleares, a pesar de que España ya ha acometido este tipo de procesos. "El Consejo ya ha licenciado desmantelamientos, pero evidentemente necesitamos personas, necesitamos el factor humano. Sigue siendo clave aquí. No vale solo contener buenas máquinas para desmantelar, para manejar combustible, etc. Necesitamos expertos especializados en lo que se trata. Y eso va a llevar bastante tiempo", ha señalado en una entrevista con Europa Press en la que señala como "reto muy importante" asegurarse de que los profesionales -los jóvenes ingenieros, físicos, médicos, biólogos, etc.- son atraídos por este sector. En cualquier caso, sí cree que hay condiciones para que estos jóvenes profesionales sientan la llamada para unirse en general al sector nuclear y de las radiaciones en España, y ha recordado que hay 40.000 instalaciones radiactivas en el país. Lentijo también ha señalado que, ya no solo el regulador, sino España tiene experiencia en procesos de desmantelamiento. "Ya ha habido proyectos de centrales nucleares que han entrado en desmantelamiento", recuerda para poner como ejemplo el desmantelamiento de Vandellós 1, ahora en fase de enfriamiento, o la Central de José Cabrera, así como experiencias de gestión de desmantelamientos de reactores de investigación. Sobre una posible marcha atrás en el calendario de cierre el presidente del regulador atómico, ha recalcado que es un asunto que "no toca al CSN". "Nosotros somos independientes tanto de los operadores de las instalaciones, tanto nucleares como radiológicas, de los hospitales que manejan radiaciones, como de aquellos que toman decisiones de tipo estratégico o político sobre energía nuclear y radiaciones ionizantes, en la energía, en la industria, en la medicina, etc. Y eso significa que como somos independientes, nuestro papel no interfiere con el papel que tienen ellos --ha explicado--. Nosotros somos desde ese punto de vista imparciales respecto del uso de las radiaciones en general y las tecnologías nucleares en particular". Lentijo explica que lo que sí entienden es que hay un plan y tienen que estar pendientes de esos planes y "ajustar estas capacidades para estar seguros de que las demandas que van a implicar la implantación de esos planes al Consejo de Seguridad Nuclear las va a poder cumplir" y ha señalado el reto actual del regulador. "El reto para nosotros es combinar en este momento con el Plan Nacional de Energía y Clima en el ámbito nuclear, cómo nuestros recursos pueden trabajar simultáneamente con instalaciones que van entrando en desmantelamiento para asegurar la seguridad radiológica y nuclear de las mismas, con las instalaciones que aún mantienen su fase operativa, están en operación, y las dos merecen atención por parte del Consejo. Estamos acostumbrados a ello y estoy seguro que con esfuerzo, por supuesto, pero también considerando la inteligencia colectiva del organismo, pues lo vamos a cumplir", ha indicado. PIDE RESPETO A LA INDEPENDENCIA DEL CSN En relación al debate sobre la conveniencia o no de la energía nuclear, pide que se haga respetando las funciones del CSN. "Ustedes (políticos) pueden hablar de lo que quieran, pero saben que al final desde el punto de vista de la seguridad nuclear el Consejo es un valor que debe preservarse y debe preservarse como independiente, como neutral y como imparcial. Eso para mí es clave y es lo único que pediría", ha afirmado. Lentijo también se ha referido a la reunión del consjero Javier Díaz con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y ha instado a distinguir entre una opinión personal y la del CSN. "Lo que a mí me importa como presidente del Consejo y como representante oficial de la institución es que la institución como tal mantenga a rajatabla como una de nuestras señas claras de identidad, la independencia y por lo tanto la imparcialidad respecto de las decisiones políticas", ha sentenciado.

