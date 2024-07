David Martín: "Vamos a por el oro, pero no será un camino de rosas"

El seleccionador nacional de waterpolo masculino, David Martín, aseguró este sábado que en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 van a por la medalla de oro, estando como están en el grupo de favoritos a lograrla, pero matizó que no será un "camino de rosas" y que prefiere ir partido a partido, con el foco puesto en ir mejorando las actuaciones propias. "Es algo que no podemos esconder; vamos a por el oro. Pero ir a por la medalla de oro no es un camino de rosas, somos conscientes de que nos tenemos que focalizar mucho en nuestro juego. Primero, en nosotros mismos. Si esto lo hacemos bien tenemos muchas opciones de poder llegar", reconoció en rueda de prensa previa al inicio de la competición. Martín aseguró que la "ilusión" del equipo es lograr esa medalla de oro. "Somos unos de los favoritos, pero nos equivocaríamos si pensáramos ya que ese oro va a llegar. Tenemos que ser un equipo, ir perfeccionando cosas, y estoy convencido de que el equipo va a dar la talla", añadió. Pero hacia ese oro quieren ir con tranquilidad, sin hacer caso de esos favoritismos que puedan llegar desde el exterior. "Esta es una generación que está acostumbrada a la presión y que incluso la interna es más exigente que la que viene de fuera. Tenemos que ir partido a partido, somos conscientes de que si hacemos bien las cosas somos un rival difícil de batir", reconoció. "No podemos pensar en llegar a la cima rápido, es un proceso de cinco partidos de grupo y coger una buena posición. Y sobre todo sacar nuestra mejor versión en los cruces. Vamos con confianza, no podemos esconder que estamos en el grupo de favoritos a las medallas y vamos con mucha ilusión y ambición. Nos iremos preparando para ello", manifestó, al respecto. El seleccionador tiene claro que, como sucedió en el reciente Europeo que ganaron, la defensa debe ser una "seña de identidad". "Somos un equipo con una intensidad muy grande que lleva los partidos al límite y al rival a sufrir y eso no lo podemos perder. Es lo que nos ha hecho grandes en los últimos campeonatos los últimos años", argumentó. "Tenemos que sacar la mejor versión en defensa, nos permite luego jugar rápido y salir a la contra. Los jugadores son conscientes de que esta identidad es clave, se ha trabajado muy bien, seremos un equipo duro en defensa y en ataque tenemos talento suficiente como para hacer daño a cualquier rival", alegó.

