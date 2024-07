Chile protesta ante Venezuela por denegar la entrada a dos senadores invitados como observadores electorales

El Gobierno de Chile ha remitido este viernes una nota de protesta a las autoridades de Venezuela después de que hayan impedido la entrada en el país de los senadores Felipe Kast y José Manuel Rojo Edwards, que habían sido invitados por la oposición venezolana para participar como observadores en los comicios de este domingo. "El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", ha informado la Cancillería en su cuenta de la red social X. Poco antes, los senadores chilenos informaban de su deportación también haciendo uso de sus redes sociales, denunciando que no han recibido "ningún tipo de explicación". "Estamos aquí en el aeropuerto de Venezuela, nos están deportando simplemente porque dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento, es completamente arbitrario", ha dicho en un vídeo el senador de la formación de centroderecha Evópoli, Felipe Kast. Por otra parte, el ultraderechista José Manuel Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano, ha asegurado que "nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos". "La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad y los Derechos Humanos porque se lo merecen. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes", ha dicho desde el avión. Ambos coinciden en que la victoria de la oposición está cerca y que el pueblo de Venezuela "va a recuperar su democracia y la libertad" tras las elecciones del domingo. Esto se produce horas después de que la senadora colombiana Angélica Lozano Correa, que tenía previsto reunirse con la opositora María Corina Machado, denunciara que ha sido deportada junto con un grupo de ciudadanos colombianos y ecuatorianos tras intentar entrar en Venezuela. Además, una delegación formada por cuatro expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos se hayan quedado en tierra en Panamá tras intentar ingresar en el país con motivo de su labor de observación electoral. El Gobierno de Venezuela también ha prohibido la entrada a la delegación española del Partido Popular que este viernes ha viajado al país latinoamericano invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones de este domingo.

