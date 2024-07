Australia prohíbe la extracción de uranio en el territorio aborígen de Jabiluka

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado la prohibición definitiva de la extracción de uranio del territorio aborígen de Jabiluka, en el norte del país, con su incorporación al parque nacional de Kakadu. Albanese ha anunciado la decisión este sábado durante la conferencia del Partido Laborista en el estado de Nueva Gales del Sur que se celebrará en la ciudad de Sídney y en la que hará saber que no renovará la concesión de extracción cuando ésta expire el 11 de agosto. "Trabajaremos con los propietarios tradicionales para que Jabiluka forme parte del Parque Nacional de Kakadu, de modo que siempre esté protegida. Eso significa que la tierra de Jabiluka nunca será minada. El pueblo Mirarr ha amado y cuidado este lugar durante más de 60.000 años. Nuestro Gobierno trabajará con ellos para mantenerlo seguro para siempre", ha manifestado el primer ministro en su cuenta de la red social X. El yacimiento de Jabiluka, descubierto a finales de los 70 y considerado como uno de los más grandes del mundo que todavía quedan sin explotar, ha sido objeto de disputas legales entre pueblos indígenas y compañías mineras durante décadas. Energy Resources of Australia (ERA), controlada por el gigante minero Rio Tinto, tenía licencias mineras para Jabiluka pero cuando destruyó en 2020 de la Cueva de la Garganta de Juukan, donde se encontraban algunos de los artefactos más antiguos del país, y considerada sagrada por uno de los pueblos indígenas de Australia, la consiguiente ola de protestas llevó al Gobierno australiano a revisar la situación. Rio Tinto se ha limitado a manifestar que la explotación de Jabiluka siempre ha estado sujeta al derecho de veto por los propietarios tradicionales y le resulta imposible sacar uranio de ahí a no ser que los líderes aborígenes cambien de opinión, explica la cadena australiana ABC. Ello no le impidió en marzo solicitar una prórroga de diez años sobre la concesión. "Nos complace que los derechos del pueblo Mirarr hayan sido respetados", ha indicado un portavoz de Rio Tinto al mismo medio.

