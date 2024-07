Schnabel (BCE) afirma que la inflación del sector servicios está revelándose "especialmente persistente"

La representante alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, ha afirmado este viernes que la inflación del sector servicios está resultando ser "especialmente persistente" y el motivo por el que el mandato de estabilidad de precios del BCE aún no se ha completado. La germana ha indicado en una entrevista con el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' que, aunque el BCE sigue anticipando que la inflación convergerá "gradualmente" hacia el objetivo del 2% a lo largo de 2025, las lecturas provenientes desde los servicios revelan que la "última milla" de la lucha contra la inflación está siendo "particularmente difícil". Schnabel ha achacado esta circunstancia a la evolución de los salarios ante el protagonismo que los convenios colectivos tienen dentro de este sector. Dado que estos acuerdos tienen una duración de varios años, la 'guardiana del euro' ha advertido de que la inflación podría permanecer elevada por "un periodo relativamente largo de tiempo". "La cuestión fundamental es saber si el fuerte crecimiento reciente de los sueldos se debe simplemente a una recuperación de los salarios reales para compensar la pérdida de poder adquisitivo tras la inflación de los últimos años, o si los salarios también están revalorizándose bruscamente porque las empresas tienen que pagar nóminas más altas ante la escasez de mano de obra", ha explicado. Por otro lado, Schnabel ha manifestado que la última bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés del BCE no establece una senda predeterminada de cara al futuro y ha insistido en que el banco central seguirá un enfoque apegado a los datos macro. "Un primer recorte de tipos no se traduce automáticamente en toda una serie de bajadas posteriores. [...] El ritmo de los recortes de tipos dependerá de los datos", ha sostenido.

Compartir nota: Guardar Nuevo