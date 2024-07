Rafa Lozano Jr: “Ir al psicólogo fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera"

Óscar Maya Belchí

París, 26 jul (EFE).- Rafa Lozano Junior (Córdoba, 2004) comparte nombre con su padre. Una leyenda del boxeo y su actual entrenador en la selección olímpica española. Plata en Sídney 2000, bronce en Atlanta 1996 y diploma en Barcelona 1992. Pero él busca su propio camino. Uno que puede empezar a escribir con letras de oro, el metal que persigue, en París 2024. Y para ello cuenta con la ayuda de un psicólogo en la que fue, como asegura en una entrevista con EFE, “la mejor decisión” que ha tomado.

Una eterna comparación con su padre que le persigue desde sus inicios. “Todo el mundo me ha querido exigir más que a los demás”.

Pregunta: Usted dio la sorpresa clasificándose para París 2024, su momento parecía estar en Los Ángeles 2028. ¿Cómo recuerda ese momento?

Respuesta: Lo recuerdo muy bonito. La verdad es que sí lo esperaba porque había trabajado mucho para ello y sabía que si se me daba la oportunidad lo iba a conseguir.

P: Queda poco para ese debut en París, ¿cómo se encuentra?

R: Ha sido una de las preparaciones más duras que he hecho en mi vida. No solo por los Juegos, también la del clasificatorio, que no he tenido descanso y se ha acumulado todo. Pero eso va a dar sus frutos en París y lo váis a ver.

P: Habla de que va a dar sus frutos, ¿con qué mentalidad y objetivo va a París?

R: A ganar. Como en todos los torneos. A quedar campeón. Si consigo la medalla está muy bien, pero yo voy a por el oro; mi único objetivo es el oro.

P: ¿Cómo ve de difícil su peso?

R: Hay buenos rivales, pero yo estoy ahí también. Todo está escrito, lo que tenga que ser será. Y está todo en las manos de Dios.

P: ¿Ha sentido o siente la presión que conlleva llamarse Rafa Lozano?

R: A mí todo el mundo, boxeadores y entrenadores, todo el mundo, me ha querido exigir más que a los demás. Cuando era niño, en las concentraciones que se hacían me decían “tú eres el hijo y tienes que demostrar…” y yo les decía, desde pequeño, que no tenía que demostrar nada por ser “el hijo de”; yo soy un niño igual que todos. Cuando era pequeño me lo decían y yo lo que hacía era disfrutar y no tomármelo en serio. Pero siempre que eres “el hijo de” te van a exigir más. Pero eso siempre me ha dado igual, y lo he demostrado, no para demostrárselo a ellos, sino para demostrarme que soy capaz de conseguir las cosas.

P: Su padre es una leyenda del boxeo. ¿Ha visto sus combates?

R: Todos, todos… La verdad es que no hay otro boxeador como él y cuando me comparan digo que no va a haber otro como él. Y no es porque sea mi padre, es porque es así. No solo por su boxeo, por su trabajo, su disciplina, su sacrificio…y es brutal.

P: Y ahora que llegan unos Juegos Olímpicos, los primeros para usted. ¿Le da consejos? ¿Le cuenta ‘batallitas’?

R: No, ahora que estoy con la preparación, con el peso, me deja más a mi bola. No me gusta que estén todo el rato al lado. Luego ya en la concentración si estoy más con él. Ahora hablamos durante los entrenos y fuera un poquito. Ahora necesito desconectar de tanto boxeo.

P: ¿Y qué hace para desconectar del boxeo?

R: Tengo a mi psicólogo. Hablo bastante con él, me manda ejercicios, intento poner mi mente en blanco para no pensar y escucharme a mí mismo. Tengo que seguir trabajando en esto y poco a poco voy consiguiendo relajarme y estar tranquilo. Y ya cuando estemos en París será todo nervio.

P: ¿En qué momento decide contar con ayuda de un psicólogo?

R: Yo sabía que la necesitaba desde el Campeonato de Europa joven; el segundo -2022- en el que estaba mentalmente mal y perdí, en el primero quedé campeón. Estaba frustrado, decidí ir y fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera deportiva. Me ha ayudado un montón. Todos necesitamos un psicólogo, no solo los boxeadores o los deportistas, todo el mundo, porque te ayuda mucho. Y voy a seguir con él siempre. Me relaja, me tranquiliza, me hace ver las cosas desde otro punto de vista; y es fundamental. Al final, nosotros lo vemos desde el ámbito de boxeadores, de competidores, y él te ayuda a verlo desde otro punto de vista.

P: Y para gestionar los momentos de presión y nervios en París también será fundamental tenerle al otro lado del teléfono…

R: Sí. Con él, Jorge Márquez, estoy en continuo contacto. Vengo de dos lesiones, la presión, 19 años, todo el mundo va a esperar de mí… Así que necesito pensar en otras cosas y que alguien me ayude a ello. Es fundamental.

P: Hablando de los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que más ilusión le hace?

R: Llegar a la final olímpica, lo estoy esperando. En Roland Garros. Ir caminando hacia el ring… el camino de Rafa Nadal.

P: Y si gana esa medalla… ¿alguna promesa por cumplir?

R: Unas buenas vacaciones. Las necesito (ríe). Llevo dos años estresado. Unas vacaciones y luego a pensar en el futuro. EFE

