Periodistas de uno de los mayores grupos de Australia en huelga en el inicio de los JJOO

Sídney (Australia), 26 jul (EFE).- Cientos de periodistas del grupo Nine, uno de los conglomerados mediáticos más importantes de Australia, iniciaron este viernes una huelga de cinco días -en plena cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024- en demanda de mejores condiciones salariales en línea con la subida inflacionaria.

Los periodistas de Nine Publishing (división editorial) que acatan la huelga -incluyendo aquellos que cubren los JJOO- trabajan para los diarios Sydney Morning Herald, The Age, The Australian Financial Review, Brisbane Times y WAToday y sus plataformas digitales.

"Preferimos estar informando" o "No incendien el periodismo", se leía en las pancartas y en las camisetas que llevaban los periodistas de Nine que acataron la huelga en la ciudad de Melbourne, según imágenes transmitidas por la cadena pública australiana ABC.

Hannah Wooton, periodista del Australian Financial Review representante sindical, explicó este viernes a la ABC que ella y sus colegas, cuyos sueldos estuvieron congelados durante los años de la pandemia, quieren poder pagar sus viviendas y afrontar el alto costo de vida en Australia.

Wooton también recalcó que Nine reportó el año pasado un beneficio de unos 150 millones de dólares australianos (98,2 millones de dólares estadounidenses o 90,5 millones de euros).

Por su lado, el director ejecutivo de Nine, Mike Sneesby, expresó en un correo electrónico al personal que la empresa estaba "profundamente decepcionada" por la huelga que "lamentablemente" afecta su cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Australia, según publicó este viernes el grupo mediático en su portal de noticias.

Nine, que tiene los derechos de transmisión de los Juegos para su canal de televisión, ha enviado a 200 empleados para cubrir la cita deportiva de París, que comienzan esta noche, tanto en sus plataformas multimedia como digitales.

La huelga se da después de que los periodistas votaran la víspera en contra de una oferta de Nine, que incluía un "modesto incremento salarial" y abría la posibilidad de futuros despidos, según el comunicado publicado el jueves por el sindicato MEAA (siglas en inglés) que los representa.

El sindicato recordó en la comunicación que Nine ya había anunciado el despido de 90 trabajadores durante los largos meses de negociaciones, como respuesta al anuncio a principios de año de Facebook (Meta) sobre el fin del acuerdo para pagar por los contenidos que publica en su plataforma. EFE

wat/raa/gbf