Dimite el gobernador de Liguria, aliado de Meloni, en medio de una investigación de corrupción

El gobernador de la región italiana de Liguria, Giovanni Toti, ha presentado este viernes su dimisión, acuciado por el escándalo de corrupción por el que está siendo investigado y por el que se encuentra desde hace casi tres meses bajo arresto domiciliario. "Giovanni Toti ha dimitido como presidente de la Región de Liguria. El concejal Giacomo Raul Giampedrone ha entregado esta mañana (del viernes) a las 10.40 la carta de renuncia irrevocable en la secretaría de protocolo del organismo en nombre del propio Toti", según una misiva de Giampedrone, asesor de Toti, enviada al periódico italiano 'La Repubblica'. Toti, discípulo político del fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi, es un miembro del partido Noi Moderati, socio menor en la coalición liderada por la ultraderechista jefa de Gobierno del país, Giorgia Meloni, y fue suspendido en mayo en relación a un caso de presuntos sobornos recibidos a cambio de favores, entre ellos la ampliación de la concesión de una terminal portuaria. En el escándalo también estaba implicado el consejero delegado de la compañía de infraestructuras Iren SpA, Paolo Emilio Signorini, quien acabó dimitiendo del cargo. Tras la entrega de la renuncia, Toti ha enviado una carta personal de su puño y letra en la que llama a la celebración de elecciones anticipadas en la región en un plazo máximo de tres meses y acusa a la oposición política de haber abordado esta crisis "olvidando los propios valores del pasado, de toda civilización jurídica, de la Constitución y la cultura de gobierno que debería representar a quienes se presentan a la jefatura de una comunidad". A la espera de que se pronuncie Meloni, un gran socio de coalición del Gobierno italiano como es la también ultraderechista Liga ha denunciado que el proceso contra Toti no es más que "otro intento de subvertir el voto popular mediante arrestos e investigaciones". En su comunicado, la Liga asegura que "no se verá intimidada por esta situación" y se declaración convencida de que "los ciudadanos serán capaces de responder democráticamente" en las próximas elecciones donde "el centro-derecha que ha relanzado la región se verá ratificado desde cualquier puento de vista".

