Arrakihs, la pionera misión espacial 'made in Spain' que busca radiografiar materia oscura

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 26 jul (EFE).- Arrakihs, la primera misión espacial liderada y diseñada por un equipo investigador español, con el científico Rafael Guzmán a la cabeza, intentará desentrañar la naturaleza desconocida de la materia oscura y solucionar la contradicción que existe entre la teoría de la materia oscura fría y la observación de las galaxias.

Si se cumplen los requisitos de la Agencia Espacial Europea (ESA) en 2026, la misión será lanzada por un cohete en 2031 con el objetivo de analizar los halos de 75 galaxias y se podrá escuchar, previsiblemente, una cuenta atrás en español por primera vez en la historia.

El delegado especial del Gobierno para Agencia Espacial Española (AEE), Álvaro Giménez, ha asegurado este viernes en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial que se trata de un hito espacial que culmina el recorrido de España como punto geográfico privilegiado para la construcción de observatorios internacionales y centros de investigación.

"Es la posibilidad de liderar una misión completa, sus objetivos científicos, la definición del instrumento y su diseño", ha asegurado el científico español en el curso 'El universo a nuestro alcance: el auge de las ciencias del espacio en España' acerca del proyecto que medirá las corrientes estelares, las cuales reflejan la distribución de la materia oscura.

El nombre de la misión, Arrakihs, es al mismo tiempo el acrónimo de Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys (en español, Análisis de Restos Resueltos de galaxias Acretadas como Instrumento Clave para el Estudio de Halos) y un homenaje a la novela de ciencia ficción 'Dune' de Frank Hebert, cuya acción se desarrolla en el planeta desierto y distópico de Arrakis.

El objetivo de la misión es analizar, desde una órbita baja cuasipolar, el brillo superficial emitido por las galaxias, "mil veces más débil que la noche más oscura" en palabras de Rafael Guzmán.

Lo hará gracias a unas minúsculas cámaras binoculares con tres elementos ópticos, una para medir el rango visible y la otra el espectro infrarrojo, las cuales ya han sido probadas previamente por la Estación Espacial Internacional.

Giménez también ha asegurado que, aunque el liderazgo sea español, la misión contará con miembros de la ESA de diferentes países especializados en la cosmología y la naturaleza de la materia y la energía oscuras, ámbito de la investigación astronómica que ha calificado como "el mayor reto para el futuro". EFE

