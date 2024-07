El mundo en modo azul y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E.

Bogotá, 25 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Un error que puso 'blue' a todo el mundo

En las primeras horas del viernes pasado se comenzó a presentar una falla en el sistema operativo Windows que afectó primero a los transportes, luego a los bancos y por último, a todo lo que usara ese producto de Microsoft.

El resultado fue que por todo el planeta se vieron las odiadas pantallas azules a las que no se les puede dar 'escape'.

Una semana después del que se ha considerado como el mayor apagón digital de la historia se corroboró que el causante fue un fallo en el mecanismo de control de calidad de la firma de ciberseguridad CrowdStrike.

Más exactamente, el culpable es un software de prueba llamado 'Falcon', que protege a los sistemas de virus y ciberataques.

Al querer entrar 'Falcon' en acción, no se validó correctamente la actualización de contenido del sistema, lo que llevó a un bloqueo generalizado.

En su justificación, CrowdStrike no especificó si se trataba de un fallo humano ni de cuántas personas pudieron haber tenido alguna responsabilidad.

Eso sí, no se trató de ciberataque alguno, gracias a Dios.

Los errores cuestan bien caro, más en el mundo digital, y nos ponen 'blue' a todos.

2. ¡Abriendo la billetera digital, che!

Argentina sigue a la vanguardia en cuanto a lo digital en América Latina y eso se refleja en que lidera el uso de billeteras digitales para pagos en el comercio electrónico y los puntos de venta tradicionales.

Así se desprende del Informe Global de Pagos 2024 hecho por Worldpay, según el cual el 31 % de los pagos en plataformas de comercio electrónico en Argentina se realizan con billeteras digitales, el índice más alto de la región.

Y en puntos de venta físicos, el 18 % de las compras se hacen con estos instrumentos, lo que deja a Argentina como colíder en este campo junto a Brasil.

Siempre el contrapunteo entre ambos países, como en el fútbol.

¡Bien por los hermanos argentinos!

3. ¡Paren la obra, mis cuates!

Tal parece que los efectos de la campaña presidencial en EE.UU. se están haciendo sentir en México, ya que Elon Musk decidió parar la construcción de la planta de montaje de Tesla en cercanías de Monterrey hasta que se sepa quién ganó las elecciones presidenciales del prróximo 5 de noviembre.

"Creo que tenemos que ver lo que pasa con la elección. Donald Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar", declaró Musk durante una teleconferencia.

Inicialmente se había contemplado que la planta, con el nombre de Giga México, comenzara a producir modelos de Tesla en 2026.

El camino de Giga México ha sido complicado, ya que el mismo Musk retrasó las obras en diciembre de 2023 por los elevados tipos de interés en el país azteca.

Musk y Trump realmente pueden poner en ascuas a México.

4. Meta 'enciende' la Llama

En Meta no pierden el tiempo en cuanto a Inteligencia Artificial (IA) se trata.

Esta vez ejecutaron su jugada al lanzar Llama 3.1, su modelo de IA de código abierto entrenado por los chips de Nvidia, los más codiciados por estos días.

Llama 3.1 estará disponible en Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, Databricks y Dell, entre otras plataformas.

Este lanzamiento de Meta se da como respuesta a los continuos embates de OpenAI con ChatGPT y el surgimiento de otros rivales, como Anthropic.

Entre las funciones de Llama 3.1 está la de incorporar el asistente de IA Meta AI en WhatsApp, Instagram y Facebook.

Más IA para nuestras vidas.

5. Inteligencias artificiales... ¿tontas?

Si bien esta noticia no se origina en América, pueden tenerla en cuenta por aquí a la hora de desarrollar modelos de IA.

En la muy inglesa Universidad de Oxford se pusieron a experimentar entrenando IA generativas mediante otras IA del mismo estilo, y el resultado fue que se provocaron defectos irreversibles y contaminación de resultados con contenidos sin sentido.

Como si se tratara del mal resultado de una endogamia de IA.

El artículo publicado en Nature pone énfasis en la importancia de utilizar datos fiables para entrenar los modelos de IA, pues el uso de la misma IA para ese cometido puede provocar en pocas generaciones que el contenido original sea sustituido por “tonterías sin relación” con el original.

Un contenido medio tonto.

El ‘colapso del modelo', provocado por la contaminación de resultados producto del uso de datos generados por IA para entrenar a otras, puede generar un cúmulo de afectaciones que se reproducen como en bucle de generación en generación.

Eso refleja que aún una tecnología tan avanzada necesita del pensamiento original humano para su funcionamiento.

6. Umidigi, 'a por Latinoamérica'

Los que sí no son nada tontos son los chinos de Umidigi, que, como dirían en la Madre Patria, quieren ir 'a por' el mercado latinoamericano frente a marcas como Xiaomi, Samsung, Oppo y la otrora reina Huawei.

Según Androidphoria.com, la marca botó la casa por la ventana en el Argentina Electronics Home 2024 y en el Eletrolar Show de Brasil y ahora querrá hacer lo mismo en Colombia.

ExpoMobile, que se realizará el 1 y 2 de agosto en Plaza Mayor en Medellín, será testigo de la continuación del lanzamiento de los modelos Note 90 de Umidigi, que ya se hacen notar en el segmento de los gama media.

Habrá que ver si puede tumbar a esos gigantes en nuestra región.

7. ¡Hágale! Es gratis

Prepare su consola de Xbox y dispóngase a disfrutar de cinco títulos de primera que se vienen en los Free Play Days de esta semana.

Según SomosXbox.com, se trata de 'Sand Land', de ILCA; 'For Honor', de Ubisoft; 'Dead by Daylight', de Behaviour Interactive; 'Unturned', de Smartly Dressed Games, y 'Avatar: Frontiers of Pandora', de Massive Entertainment.

Con toda esta diversión y los Juegos Olímpicos París 2024... ¿para qué más?

laa/eat/mf

(foto)