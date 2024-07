Los nuevos plegables Samsung Galaxy tienen la función Auto Blocker activada de forma predeterminada

Los nuevos plegables Samsung Galaxy incorporan la función de seguridad Auto Blocker activada de manera predeterminada, lo que significa que éstos bloquean automáticamente la descarga de aplicaciones de fuentes que no son Google Play Store y Samsung Galaxy Store. Auto Blocker es una característica que la firma presentó hace ya unos meses y está disponible en equipos compatibles con el sistema operativo Android 14 basado en One UI 6. Hasta ahora, venía desactivada de forma predeterminada. No obstante, Samsung avanzó entonces que se trata de un formato que permite la descarga de aplicaciones de forma segura, motivo por el que es aconsejable tenerla activada para restringir lo que se conoce como 'sideloading'. Esta herramienta, que dispone de una variedad de controles adicionales, como la activación de comprobaciones de seguridad de aplicaciones para ayudar a detectar 'malware' potencial; ahora viene activada de forma predeterminada. El experto en Android Mishaal Rahman ha descubierto que Auto Blocker viene activado de forma predeterminada los nuevos dispositivos Samsung Galaxy compatibles con la actualización One UI 6.1.1. Esto es, Samsung Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6, tal y como ha avanzado en Android Authority. Rahman ha indicado que Samsung ha realizado "varios cambios notables" en Auto Blocker y ha incorporado un nuevo modo de restricciones máximas, esto es, una función que "ofrece una protección extra fuerte para las personas que necesitan más seguridad", según avanzó el analista hace unos días. Para desactivar Auto Blocker, se deba acceder al apartado de Configuración, elegir la opción Seguridad y privacidad e inhabilitar el bloqueador automático. A partir de entonces, será posible descargar aplicaciones desde fuentes diferentes a Google Play Store o Samsung Galaxy Store.

