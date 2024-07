Indignación en Argentina

París, 24 jul (EFE).- La resolución del encuentro entre Argentina y Marruecos, con triunfo final del conjunto africano por 1-2 tras anularse el gol que había conseguido Cristian Medina dos horas después de producirse ha provocado la indignación en la Albiceleste.

"Es el circo más grande que vi en mi vida", exclamó Javier Mascherano, técnico del conjunto argentino, por reanudarse el encuentro después de que el VAR comprobase que había existido fuera de juego en la última acción del choque y jugarse los tres minutos que el colegiado sueco Glenn Nyberg entendía que debían disputarse aún.

Los ecos del surrealista final aún resuenan. Incluso Leo Messi, la gran figura del fútbol mundial, que condujo a la Albiceleste a ganar las Copas Américas y el título universal en Catar 2022, publicó un mensaje en sus redes con un contundente 'Insólito'.

Mascherano fue incluso a más tras concluirse definitivamente la contienda. “Ayer nos entraron a robar al predio. A Almada le robaron las cosas. Nos piden credenciales para todo pero después pasan estas cosas. Invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Nos dijeron que estaba terminado con empate a dos. Nosotros ni Marruecos quería jugarlo”, dijo.

"No tengo una explicación para los jugadores. Durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Dejame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. El partido fue suspendido por la seguridad. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas", afirmó.

"Tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas. No queremos que nos beneficien ni tampoco que nos tomen el pelo. Ahora tenemos que dar vuelta la página y buscar las dos victorias que vamos a necesitar para clasificar (ante Iraq y Ucrania)", señaló el exjugador del Barcelona.

"Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo. Nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Obviamente es confuso pero ahora debemos mirar hacia adelante, esto ya pasó, ya terminó. Tenemos que centrarnos en los dos partidos. Guardar la bronca y volcarlo en los próximos partidos", afirmó.

Nicolás Otamendi, capitán del cuadro argentino, aseguró que había sido "un papelón histórico" y que "nunca pasó algo así". "Marruecos no quería jugarlo y nosotros tampoco. Esperamos una hora y cuarenta pero nadie nos decía nada. Te da impotencia porque son los Juegos Olímpicos”, añadió el zaguero sobre lo que el Comité Olímpico Argentino incialmente, en su cuenta de X, calificó de "insólita decisión de la organización". EFE

jap/ism