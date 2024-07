El primer ministro de Montenegro reforma su Gobierno con una mayor presencia de proserbios y probosnios

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, ha reformado su Gobierno para convertirlo en el más amplio de la historia del país con 26 ministerios y siete vicepresidentes, unos puestos en los que estarán representados por políticos proserbios y probosnios, unos cambios que han sido aprobados por mayoría en el Parlamento en una sesión a la que no han asistido los diputados de la oposición, que critican la inclusión en el gabinete de este tipo de formaciones. Esta maniobra le permitirá a la coalición encabezada por el partido gobernante ¡Europa Ahora!, centrista, proserbio y favorable a la Unión Europea, ampliar su mayoría de 46 a 53 diputados, que precisamente son los que han asistido a la votación (de un total de 81), según ha informado el portal de noticias Cafe del Montenegro (CDM). Tras la reforma, el partido prorruso Nueva Democracia Serbia (NSD) se hará con cuatro carteras, mientras que el Partido Bosnia (BS), que antes estaba en la oposición, recibirá cinco ministerios. La Alianza para el Futuro de Montenegro (ZBCG) también tendrá representación en la coalición gubernamental. ¡Europa Ya! ganó las elecciones parlamentarias celebradas en junio de 2023, pero no fue hasta octubre cuando Spajic logró crear una coalición tras una seride intensas negociaciones después de no conseguir mayoría absoluta.

