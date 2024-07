El expresidente Alberto Fernández no viajará a Venezuela para ser observador en las elecciones de Venezuela

El expresidente argentino Alberto Fernández ha anunciado este miércoles que no viajará a Venezuela para participar como observador en las elecciones presidenciales de este domingo ante el malestar del Gobierno venezolano por su falta de "imparcialidad". Fernández ha afirmado en la red social X que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro le pidió que "desistiera de cumplir con la tarea" encomendada por el Consejo Nacional Electoral el pasado 12 de julio debido a que sus declaraciones ante un medio nacional causaron "molestias" y generaron "dudas" sobre su "imparcialidad". "Debo aclarar que no comprendo tal malestar. Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, 'el que gana, gana y el que pierde, pierde' y si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular", ha agregado. En este sentido, ha explicado que ha decidido "no viajar y no dar lugar" a que se le atribuya "querer enturbiar una jornada electoral trascendental" pese a que "solo buscaba cumplor con la tarea propia de un veedor electoral". "Hubiera querido poder hacerlo, pero siento que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea (...) Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece", ha zanjado. Esto se produce después de que el expresidente argentino afirmara en declaraciones a la emisora Radio Con Vos que "si Maduro es derrotado lo que tiene que hacer es aceptar" la derrota, según informó el diario 'La Nación'. "Lo que quiero es que haya una elección transparente. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y que los están deambulando por el mundo porque se fueron del país por la causa que fuera puedan volver", señaló.

