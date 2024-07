Tomás Páramo se emociona al hablar de la reaparición de Amaia Montero: "Hay veces que no cuidamos la salud mental"

Tomás Páramo y María G de Jaime han aprovechado el paso de Karol G por España para no perderse uno de sus conciertos, aunque lo cierto es que a los influencers les hubiera gustado poder asistir a la reaparición de Amaia Montero sobre el escenario. Una noche mágica el pasado 21 de julio que se quedará grabada en la memoria de todos aquellos que tuvieron la suerte de poder presenciarlo. Por su parte, Tomás se ha pronunciado emocionado sobre el regreso de la cantante, aunque también ha aprovechado para destacar la importancia de la salud mental. El joven ha querido expresar su tristeza por el tiempo que se ha perdido desde la última vez que la artista estuvo activa, pero se mostró encantado con su regreso. "Qué pena habernoslo perdido, la verdad. Bueno, me hizo mucha ilusión porque a mí me han pasado problemas de salud mental. Y bueno, yo creo que pese a sus miedos, que a todos nos ha dado un poco de pena ver cómo le temblaba la mano cantando, eso es una señal de que está bien", comentó el influencer. Según él, la dificultad de la cantante para mantener la calma en el escenario es un reflejo de que está en el camino hacia la recuperación y que es vital cuidar la salud mental. Además, subrayó la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo y priorizar el cuidado personal. "Cuidarse a sí misma, como ha hecho estos dos años y lo que está haciendo, está dando un mensaje muy bueno para saber decir que hay que parar a tiempo y cuidarse a uno mismo", añadió. En cuanto a su estado personal, Tomás reveló que se encuentra en un excelente momento. "Yo este verano estoy fenomenal. Después del año pasado, que pasé un año y un verano muy difícil, la verdad", afirmó. Explicó que recientemente le compartió a su esposa su alegría por sentirse bien y por estar realizando cosas que el año pasado no pudo hacer: "Le hace mucha ilusión ver que estoy haciendo cosas que el año pasado... y ver que me siento bien, así que estoy muy feliz". Sin embargo, el influencer prefirió no comentar sobre los recientes proyectos laborales de su amiga Victoria Federica. "De eso no opinamos", señaló, eludiendo profundizar en el tema.

