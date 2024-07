Pep Guardiola: "De Bruyne no se va del Manchester City"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este martes que el futbolista belga Kevin de Bruyne "no se va" del club inglés esta temporada, a pesar de las informaciones que vinculan al mediapunta con el fútbol saudí. "Kevin no se va", afirmó tajante el entrenador catalán a preguntas de los medios de comunicación desde Estados Unidos, donde el conjunto 'citizen' está realizando la pretemporada, en la previa del duelo amistoso que enfrentará a los ingleses contra el Celtic escocés en Carolina del Norte. El club Al-Ittihad, de la Liga saudí, ya avanzó que tiene al belga en su punto de mira y De Bruyne, al que le queda un año de contrato, admitió el mes pasado que ha estado hablando de su futuro con su esposa Michele. "Para Michele, una aventura exótica está bien. Son conversaciones que tenemos cada vez más en familia", señaló el mediapunta en junio al diario belga Het Laatste Nieuws. "A mi edad, hay que estar abierto a todo. Se habla de cantidades increíbles en lo que puede ser el final de mi carrera. A veces hay que pensar en ello. Si juego allí dos años, podré ganar una cantidad increíble de dinero", reconoció el jugador, que fichó por el City en el verano de 2015. Aunque Guardiola confía en mantener el grueso de la plantilla actual para la inminente temporada. Si alguien se va, hablaremos de ello. Por supuesto, hasta el último día, tenemos posibilidades (de hacer fichajes), no descarto la opción de tener nuevos jugadores, pero creo que hay un 85-90 por ciento de posibilidades de que tengamos la misma plantilla", avanzó Guardiola. "Me siento cómodo, porque la calidad de seres humanos que tenemos en la plantilla es difícil de sustituir, y la calidad está ahí. Pero ya veremos, no sé en el último momento si viene alguien a por algunos jugadores y se van, ya decidiremos", agregó el técnico. Además, admitió que ver a Rodri Hernández como Balón de Oro le "haría feliz". "Su consistencia es brutal. Que esté en la carrera, nominado o ganarlo es fantástico; para él, por supuesto, para su familia y amigos, pero también para el City. Nadie duda de que España estuvo brillante en todos los aspectos, en cada partido, no es fácil ganar 7 de 7", argumentó.

