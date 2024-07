El tenista escocés Andy Murray anuncia su retirada después de los Juegos Olímpicos

El tenista escocés Andy Murray anunció este martes que los Juegos de París serán su último torneo, después de una carrera en la ha ganado tres 'Grand Slam' y dos oros olímpicos, además de ser el primer británico en alcanzar el número uno en la historia. "Llegué a París para mi último torneo de tenis, los Juegos Olímpicos. Competir para Gran Bretaña ha sido, con diferencia, las semanas más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez", escribió el de Dunblane en su cuenta de 'X'. Murray lleva lidiando con problemas físicos en la cadera desde el 2018, intentando sin éxito regresar a su mejor nivel, aquel que le permitió ganar tres 'Grand Slams', un US Open y dos Wimbledon, donde consiguió acabar con 77 años de sequía de triunfo británico, y ser número uno del mundo. Este año había anunciado en el Abierto de Australia que sería su último año como profesional, aunque no especificó el momento concreto en el que se iba a retirar. Hace unas semanas, unas molestias de espalda le privaron de poder jugar en Wimbledon y despedirse del público que le vio brillar tantas veces, y le empujó a la gloria. Ya en 2019, el británico anunció su retirada por sus problemas en la cadera, pero finalmente decidió operarse y alargar su carrera cinco años más. Los Juegos Olímpicos serán un torneo también muy especial para el escocés, que consiguió el oro en Londres 2012, venciendo en la final, disputada en Wimbledon, al que más veces ha ganado en esta pista, el suizo Roger Federer. También logró el metal más preciado en Río 2016, cuando batió al argentino Juan Martín del Potro en la final, siendo el único hasta la fecha capaz de reeditar título. A estos éxitos añade la plata en doble mixto en 2012 junto a Laura Robson y el hecho de haber sido número uno del mundo a finales de 2016, convirtiéndose en el primer tenista de su país en ostentar esta condición. Con la retirada de Murray, y el ocaso de la carrera de Rafa Nadal y del suizo Stan Wawrinka, además de los últimos años del serbio Novak Djokovic y el adiós del suizo Roger Federer, el tenis cierra poco a poco una era gloriosa en la que estos cinco jugadores dominaron el circuito con puño de hierro. Entre los cinco, han levantado 72 títulos de 'Grand Slam 'de los 84 que se han disputado entre 2003, año que ganó su primer Grande Roger Federer, y 2023, cuando Novak Djokovic conquistó el US Open, último título de esta categoría logrado por alguien de esta generación.

