El suspiro de Fabiola Martínez al enterarse de que Gabriela Guillén prepara sus memorias: "Ay, Dios mío"

En un giro inesperado en medio de la controversia por la prueba de paternidad que Bertín Osborne debe realizar, el programa TardeAR reveló este lunes una exclusiva sobre la madre de su hijo, Gabriela Guillén. La joven compartió con el programa que está inmersa en la creación de un libro de memorias. "No quiero adelantar nada, llevo mucho tiempo escribiendo", afirmó, manteniendo en secreto los detalles específicos de la obra: "Ya lo leeréis". Aclaró que el libro no tocará su relación con el cantante, sino que estará enfocado en la autoayuda para mujeres, especialmente aquellas que van fuera de España. La noticia provocó reacciones inmediatas, incluida la de Fabiola Martínez, quien al enterarse del proyecto de la paraguaya no pudo evitar un suspiro, respondiendo: "Ay, Dios mío". Sin embargo, evitó comentar sobre la posibilidad de escribir sus propias memorias. Después de asistir al concierto de Karol G con su hijo Carlos, la exmujer de Bertín describió la experiencia como "increíble". "Pensaba que iba a ver el mismo show, pero no, fue impresionante", añadió.

