El presidente de Colombia sanciona la ley que prohíbe las corridas de toros en el país

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sancionado este lunes la ley 'No más Olé', que unos meses antes había sido aprobada por el Congreso y que prohíbe tanto las corridas de toros como otros tipos de prácticas taurinas en el país, todo ello en un acto celebrado en la Plaza Cultural la Santamaría, la antigua Plaza de Toros de Bogotá. "¿Qué pasa si se destruye la naturaleza? Y no hay más conclusión política, biológica, y social, que si se destruye la naturaleza se acaba la humanidad. No puede la justicia decirle al mundo que es cultura matar por diversión, los seres vivientes. Esa cultura entre comillas nos llevaría a que si nos divertimos matando al animal, entonces nos divertiremos matando a los seres humanos", ha expresado Petro desde la plaza, según la emisora Caracol Radio. En ese sentido, ha destacado que se trata de un logro de reconciliación con la vida y de protección de la naturaleza, y ha asegurado que trabajará para dar oportunidades de empleo a quienes se dedicaban a este tipo de actividades. "Aquí se necesita un plan concreto, no retórico, en donde las personas que se han ligado a este tipo de vida de las corridas de toros, puedan encontrar un desarrollo laboral, profesional, con dignidad en la vida, pero debe hablarse de ello. Debe haber el menor número de perjudicados posibles", ha añadido. Esta legislación, aprobada en mayo en el Congreso con 93 votos a favor y dos en contra, se implentará a lo largo de un periodo de transición de tres años en los que se acondicionarán las plazas de toros para eventos sociales y culturales.

