El Gobierno confirma 14 supervivientes tras el naufragio del 'Argos Georgia' en Malvinas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este martes que hay 14 supervivientes tras el naufragio del 'Argos Georgia', el palangrero naufragado en las proximidades de las islas Malvinas, en el que han fallecido tres tripulantes. El operativo trabaja para rescatar al resto de una tripulación de 27 miembros, entre la que hay 10 españoles. Según ha detallado el ministro en una entrevista en el Canal 24 horas, recogida por Europa Press, dos de los españoles que iban a bordo del 'Argos Georgia' son observadores científicos y por el momento se han podido rescatar a 14 supervivientes. En cuanto a la nacionalidad de los fallecidos, Albares ha asegurado que todavía el Gobierno no dispone de esa información ya que están llegando "prácticamente en tiempo real" las noticias del suceso. Eso sí, ha confirmado que su Ministerio está en contacto con los consulados tanto en Argentina como en Uruguay y en Reino Unido, así como con las autoridades que les puedan trasladar la información de las operaciones de rescate que están aconteciendo. De igual forma, ha deslizado que no ha tenido oportunidad de comunicarse directamente con las familias de los 10 españoles aunque sí ha afirmado que les trasladarán toda la información que vaya llegando "lo antes posible" insistiendo en que no escatimarán "ni un esfuerzo" en las labores de salvamento que, "por el momento están dando resultados", ha dicho.

