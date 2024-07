Almodóvar competirá por el León de Oro en la Mostra de Venecia con 'La habitación de al lado'

'La habitación de al lado', la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro, competirá por el León de Oro en la Mostra de Venecia que tendrá lugar desde el próximo 28 de agosto al 7 de septiembre. La cinta de Almodóvar competirá con otros títulos importantes como la segunda parte de 'Joker', de nuevo dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, además de los títulos de cineastas reconocidos como Pablo Larraín (María', protagonizada por Angelina Jolie), Luca Guadagnino ('Queer, con Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili ('Abril') o Walter Salles (Todavía estoy aquí'). La película de Almodóvar, que llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures, estará acompañada en la sección Orizontti por la nueva película de Aitor Arregi y Jon Garaño, 'Marco', además de por la serie de Rodrigo Sorogoyen 'Los años nuevos', fuera de competición. También en competición habrá presencia española en la película argentina 'Kill the Jockey', de Luis Ortega, con la actriz Úrsula Corberó, o en la cinta 'Babygirl' de Halina Reijn, en la que Antonio Banderas será uno de los protagonistas junto a Nicole Kidman. Almodóvar ha filmado su primer largometraje rodado íntegramente en inglés tras los cortometrajes 'La voz humana', protagonizado también por Tilda Swinton, y 'Extraña forma de vida', protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, que se estrenaron mundialmente en los Festivales de Venecia y Cannes, respectivamente. Rodada entre Madrid y Nueva York, con el apoyo de Movistar Plus+, la película cuenta también con la participación de Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews y Victoria Luengo y llegará a los cines este año, además de en España, a Italia, Reino Unido, Alemania, Centro Europa y Europa del este (excepto Polonia), Países Nordicos y Latinoamérica, entre otros. MARCO, BASADA EN UNA HISTORIA REAL En la sección Horizontes del festival se proyectará 'Marco' un thriller dramático dirigido por Jon Garaño y Aitor Arregui inspirado en la historia real de Enric Marco. El filme sigue la vida de un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia, una gran mentira: haber sido prisionero en un campo de concentración nazi. Eduard Fernández es el encargado de dar vida a Enric Marco, el deportado que nunca existió. "Fernández ha hecho un trabajo impecable construyendo un personaje sólido y con matices que evoluciona a medida que avanza la película. Meterse en el cuerpo de Enric Marco no ha sido un trabajo nada fácil, ya que implicaba encarnar una persona real en distintas edades, pero ha sido capaz de transmitir algo esencial de la personalidad de Enric Marco: la capacidad de provocar en el espectador una sensación contrapuesta", han explicado los cineastas. Junto a Fernández destaca un reparto encabezado por la actriz Nathalie Poza, que interpreta a Laura, la esposa de Marco; Chani Martín, Sonia Almarcha, Fermí Reixach, Júlia Molins, Vicente Vergara y Jordi Rico, entre otros. SOROGOYEN: "ESTOY DESEANDO VOLVER" Mientras, la serie 'Los años nuevos', de Rodrigo Sorogoyen, participará en la Sección Oficial fuera de competición, dentro de la categoría Ficción, del Festival Internacional de Cine de Venecia. La 81ª edición del certamen acogerá el estreno mundial de la serie, que se proyectará íntegramente y que consta de dos partes de cinco episodios cada una, de en torno a unos 45 minutos de duración. Esta será la tercera vez de Sorogoyen en La Mostra, tras presentar en la sección oficial competitiva Orizzonti en 2019 su película 'Madre' (basada en un corto homónimo por el que el director fue nominado al Oscar) y formar parte del jurado de la Sección Oficial de la 79º edición del certamen en 2022. 'Los años nuevos' es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France que será distribuida internacionalmente por Movistar Plus+ International. "Para mí 'Los años nuevos' siempre fue concebida como una obra cinematográfica y que un festival de este prestigio haya decidido proyectarla en su totalidad es la mejor noticia posible para su estreno. Estoy deseando volver al festival y poder disfrutar del amor al cine que se respira durante esos días. Muchas gracias al festival", ha apuntado Sorogoyen.

