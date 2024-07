Luis Bermejo transiciona a una mujer en 'Norberta': "Es una película con mucho amor y que conmueve"

Luis Bermejo protagoniza junto a Adriana Ozores la película 'Norberta', dirigida por Sonia Escolano y Belén López, en la que se muestra cómo un hombre casado con una mujer transiciona al género femenino y las dificultades sociales a las que se enfrentan las personas trans. "Es una película con mucho amor y que conmueve. Es un proyecto luminoso, un sol de oro, una cabellera rubia del verano", asegura el actor en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película en cines el próximo 25 de julio. Bermejo reconoce que durante el rodaje vivió momentos "esquizofrénicos" por los cambios entre su personaje masculino (Norberto) y su personaje femenino (Norberta). "Había muchos días que empezaba siendo Norberto a media mañana y luego cambiaba a Norberta, para terminar por la tarde siendo de nuevo Norberto", ha explicado antes de enfatizar que el rodaje ha sido "un disfrute permanente". El actor ha destacado que una de las particularidades de 'Norberta' --que está basada en un caso real-- es el amor que se transmite durante su visionado, algo que se trasladó al equipo que se volcó en su caracterización. "Me he sentido muy cuidado, muy arropado y muy atendido. Eso ayuda a fluir y sobre eso va la película", precisa. "Yo me conmoví leyendo el guión. Es una película con mucho amor del que conmueve, con un humor muy honesto, muy cercano, de barrio. Sin todo el equipo no hubiera sido posible esta transformación", afirma. Luis Bermejo ha detallado que para su preparación como Norberta se reunió con hombres y mujeres trans, incluso, como él mismo ha precisado, con una cirujana que realiza cambios de sexo, además de leer al filósofo Paul B. Preciado. "Yo sigo aprendiendo después de hacer la película. Estoy en un aprendizaje permanente", comenta. Por su parte, Adriana Ozores, que también ha atendido a Europa Press, ha ensalzado los ingredientes que han conformado el guion. "Mezcla comedia y parte donde lo social tiene su importancia. Es luminosa en el sentido de que al final de lo que habla es del amor, de las dificultades del amor, pero cómo esas dificultades se pueden superar a través de él", ha explicado. "Yo no me esperaba que saliese una cosa tan redonda porque ha habido dificultades, pero la película ya arrancaba con mucha alma y eso se ha conseguido finalizar. Todo el equipo ha sido fundamental para crear este niño", ha asegurado. La actriz, que encarna a María, mujer a la que su marido le comunica que se siente una chica, cree que esta película servirá de ejemplo para los espectadores y confía en que sea "un camino a seguir". "Es una película que es tan cercana, tan conocedora de ese mundo, que te guía y te dice, 'oye, por aquí es posible'", ha argumentado.

Compartir nota: Guardar Nuevo