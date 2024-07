Hoenes sobre Davies: "Si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar"

Berlín, 22 jul (EFE).-El expresidente de honor del Bayern Múnich y miembro del consejo de supervisión del club, Uli Hoenes, afirmó que si el lateral izquierdo Alphonso Davies "no renueva su contrato", que concluye en 2025, le dejarán "expirar".

En un acto por la celebración del 75º aniversario del SV Seligenporten, el exdirigente insistió en que el canadiense, según algunos medios en la órbita del Real Madrid y otros equipos, "corre el riesgo de irse gratis" y que "tiene que decidir sobre su rendimiento, qué valor tiene y si se queda o no" en la entidad bávara.

El histórico delantero del Bayern repasó el resto de la actualidad de su club y esgrimió que la decisión de fichar al técnico Vincent Kompany para el banquillo fue "muy buena", dado que querían "tener algo nuevo", que "aborde las cosas de forma dinámica", así como que "el lema del Bayern debe ser volver a trabajar duro".

Sobre el predecesor del belga en el cargo, Thomas Tüchel, Hoenes explicó que se despidieron "totalmente bien", aunque ve el asunto con el paso del tiempo "de forma muy crítica".

En relación a la terna de candidatos que barajaron para el banquillo, el presidente de honor del club indició en que estaba "convencido" de que a Xabi Alonso, el entrenador del BAyer Leverkusen, "le hubiera gustado venir al Bayern, pero es un entrenador que tiene un gran carácter".

"Con Julian Nagelsmann fue extraño, porque la dirección ya había sugerido al Bayern que lo harían y de alguna manera salió mal. Con Rangnick fue el mayor lío, dijeron que no iba a venir al Bayern por mi culpa. Hablamos con Glasner, que también nos hubiera gustado. Pero el club no lo dejó libre y el Bayern tampoco es todopoderoso. Así es como sucedió. Max Eberl -director deportivo de la entidad- dijo: lo mejor viene al final. Y tal vez eso fue un indicio del destino", añadió.

Hoenes se pronunció sobre las distintas operaciones en las que estaría involucrado el Bayern e indicó que "es una tontería" el estar hablando de fichar a jugadores por 90 y 50 millones de euros y que "no vendrán más jugadores si uno, dos o tres no se van primero".

"Dado que tenemos demasiados defensores, puede ser que uno de ellos todavía esté en marcha, pero no siempre se puede decir que siempre es necesario vender. Oferta y demanda. Y Matthijs de Ligt, a quien personalmente valoro mucho, es holandés y el Manchester United tiene un entrenador holandés que lo conoce muy bien del Ajax de Ámsterdam. Pero aún no se ha tomado la decisión, no tengo ningún problema. Si se queda, personalmente no vendería el Upamecano", avanzó.

Además de Davies, el alemán también se refirió a la situación particular de otros dos jugadores: Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

"Joshua es un hombre muy sensato con el que puedes hablar racionalmente. No veo ningún problema importante en la conversación; no sé qué resultará de ella. Pero hablar con Joshua no es tan difícil como hablar con uno u otro asesor que viene de muy lejos", dijo sobre el centrocampista.

Sobre Goretzka, anunció que "ahora tiene la oportunidad de demostrar con un nuevo entrenador que lo que pasó durante los dos últimos años no estuvo bien": "A partir de mañana en el campo de entrenamiento comienza una nueva era. Y si León está en plena forma....". EFE.

jms/lm