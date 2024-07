Fabiola Martínez no quiere hablar de la polémica en la que se ha visto envuelto Bertín Osborne

Alejada lo máximo que puede del foco mediático, en los últimos meses Fabiola Martínez se ha visto envuelta en la polémica que ha protagonizado Bertín Osborne con Gabriela Guillén por la paternidad del hijo de la modelo... un tema truculento del que no se ha podido escapar, pero del que siempre ha dejado clara su postura. Este sábado nos encontrábamos al a que fuera colaboradora de televisión y le preguntábamos cómo va a pasar el verano... y lo cierto es que lo tiene claro: "Me escaparé con mi hijo Carlos y después me iré sola por ahí". Pero... ¿tiene ganas de encontrar el amor o de vivir uno de verano? la venezolano no está dispuesta a abrir esa puerta, al menos por el momento porque nos confesaba que "yo voy a estar tomando el sol". La exmujer de Bertín dejaba claro de nuevo que no quiere hablar de él ni de las polémica en las que se ha visto envuelto en los últimos tiempos: "Lo mismo que la enfermedad del caballo que le da en el lomo bueno, si ya lo sabéis, no tengo nada que decir".

Compartir nota: Guardar Nuevo