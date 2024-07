Alcalde de Ecuador amenazado de muerte dice que Gobierno redujo su calificación de riesgo

Quito, 22 jul (EFE).- El alcalde del cantón (municipio) ecuatoriano de Durán, Luis Chonillo, que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras haber sobrevivido a un atentado y estar seriamente amenazado de muerte por las bandas el crimen organizado, denunció este lunes que el Gobierno emitió un informe donde le reduce la calificación de riesgo que enfrenta.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Chonillo manifestó su sospresa al enterarse que el Gobierno le había rebajado la calificación de riesgo de "muy alto" a "alto", lo que influye en los recursos y el dispositivo de seguridad que lo acompaña para garantizar su protección.

El alcalde, que desde el atentado sufrido ha debido tomar medidas de seguridad extraordinarias como enviar a su familia fuera del país y no dormir de manera continua en el mismo lugar, señaló que el Gobierno le rebajó el riesgo "a pesar de haber presentado todas las pruebas de las reiteradas amenazas y hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del municipio, que son de conocimiento público".

"Este informe lo voy a adjuntar al expediente de las medidas cautelares interpuestas ante la CIDH con resolución 56/2023, de fecha 6 de octubre de 2023, porque sospecho que ya no se lo está realizando de forma técnica como corresponde", apuntó.

Chonillo solicitó públicamente a la Policía Naconal de Ecuador que se rectifique ese informe y, "de ser necesario, que se proceda a realizar una nueva entrevista, para que se consideren de forma técnica los parámetros que determinan" el riesgo al que está expuesto.

"No quisiera pensar que se trata de maniobras políticas que interfieran en el trabajo técnico de la autoridad policial porque ya no solo tendría que cuidarme de las mafias. Confío en la institucionalidad y en la garantía de mis derechos a la integridad y a la vida. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena", concluyó.

Las medidas otorgadas por la CIDH ordenan al Estado ecuatoriano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Chonillo y de su familia y concertarlas con ellos, así como a investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

Durán forma parte del área metropolitana de Guayaquil y está considerado como uno de los puntos más violentos por la presencia de las mafias, que en esta zona suelen disponer de puntos de acopio para los cargamentos de cocaína que luego pretenden enviar hacia Europa y Norteamérica en contenedores de mercancías a través del puerto de Guayaquil.

Chonillo sufrió un atentado pocos días después de asumir el cargo de alcalde de Durán, cuando el 15 de mayo de 2023 se dirigía a la sesión inaugural del concejo municipal, momento en el que cuatro personas desde otro automóvil comenzaron a disparar al vehículo donde viajaba.

Producto del ataque murieron dos policías que lo escoltaban y otra persona más que se encontraba en el lugar, mientras que el alcalde, después de chocar contra un camión, pudo huir a pie y refugiarse en una casa.

Al menos cuatro alcaldes han sido asesinados desde inicios de 2024 en Ecuador, en una espiral de violencia criminal que también ha alcanzado también a funcionarios municipales de meno rango, entre ellos también de Durán.

Ecuador es el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitanes en 2023, ocho veces mayor respecto al año 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.

Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. EFE

