Viernes, 19 de julio de 2024 (04:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Trump: "Es necesario curar la división en nuestra sociedad. Seré el presidente de todos"

Milwaukee (EE.UU.) (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) afirmó este jueves que "es necesario curar la división de la sociedad" y tras aceptar su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que será el mandatario de todos los estadounidenses, y no solo de los de su partido. Fue su primera intervención pública desde que fue víctima de un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Butler (Pensilvania) y sus palabras coronaron la Convención Nacional Republicana, que el lunes había confirmado su nominación electoral y la de su "número dos", el senador por Ohio J.D. Vance. Trump se refirió al atentado y dijo que si no hubiera girado la cabeza cuando le dispararon estaría muerto: "La bala del asesino estuvo a un cuarto de pulgada de quitarme la vida", dijo. "Si no hubiera movido la cabeza la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos".

EEUU ELECCIONES

Obama y otros dirigentes demócratas presionan a Biden para que reconsidere su candidatura

Washington (EFE).- El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) y otros importantes dirigentes del Partido Demócrata han aumentado en las últimas horas la presión sobre el mandatario Joe Biden para que reevalúe su candidatura de cara a las elecciones de noviembre. Varios medios de comunicación apuntan a que la renuncia podría llegar pronto: el portal Axios indica que algunos altos cargos demócratas creen que Biden podría poner fin a su campaña este mismo fin de semana y la cadena CBS, que cita a dos legisladores demócratas, apunta a que la polémica podría resolverse en los próximos tres o cinco días. Mientras tanto, fuentes de la campaña dijeron a EFE que Biden no tiene planes de retirarse y está comprometido a honrar a los votantes que lo eligieron durante las primarias del Partido Demócrata, en las que recibió más del 87 % de los votos y en las que compitió sin apenas rivales significativos.

EEUU ELECCIONES

Biden está decidido a seguir en la carrera presidencial pese a presiones de líderes como Obama

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, está decidido a seguir en la carrera presidencial y no tiene planes de retirarse, dijeron fuente de su campaña, pese a que en las últimas horas se haya filtrado que los principales líderes demócratas le han pedido que reconsidere su candidatura. Entre las figuras visibles se encuentra el expresidente Barack Obama, quien aseguró que Biden, debe "reconsiderar seriamente" el futuro de su candidatura a la reelección, según dijo a sus círculos cercanos, reveló The Washington Post y The New York Times.

EEUU ELECCIONES

Trump saca cinco puntos de ventaja a Biden en la última encuesta nacional de CBS

Washington (EFE).- Una encuesta nacional publicada este jueves por la cadena de televisión CBS señala que la ventaja de Donald Trump, el candidato republicano a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, sobre Joe Biden ha aumentado a cinco puntos. La encuesta, realizada entre el 16 y 18 de julio (tras el intento de asesinato de Trump) con entrevistas a 2.247 personas y un margen de error del 2,7 %, indica que el 52 % de los probables votantes en la elección elegirían al candidato republicano mientras que un 47 % se decidiría por Biden. El pasado 3 de julio, la misma encuesta de CBS señalaba que la ventaja de Trump sobre Biden era de dos puntos, 50 % para el republicano frente al 48 % del demócrata.

UE INSTITUCIONES

Ursula von der Leyen, reelegida presidenta de la Comisión Europea, promete reforzar las fronteras

Estrasburgo (Francia) (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obtuvo este jueves la confianza del Parlamento Europeo para repetir en el cargo durante cinco años más, gracias al apoyo de 401 eurodiputados en un hemiciclo de 720 escaños, una mayoría más holgada que la que alcanzó en 2019. La alemana prometió en la Eurocámara que reforzará las fronteras europeas y la política de asilo y migración, además de crear un Comisariado Europeo para el Mediterráneo que refuerce las relaciones con los países vecinos del sur.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu visita el sur de Gaza mientras exrehenes de Hamás le reclaman el alto el fuego

Jerusalén (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó este jueves Rafah, en el sur de Gaza, por primera vez desde el inicio de la ofensiva contra ciudad el 6 de mayo, convertida en una de las áreas clave de una guerra que se extiende ya por más de nueve meses y en la que han muerto cerca de 39.000 palestinos y unos 326 soldados israelíes. Netanyahu aseguró que "su presión militar contra Hamás ayuda a negociar una acuerdo sobre los secuestrados", en referencia a las conversaciones que se desarrollan en El Cairo y Doha por un alto el fuego que permita el retorno de los 120 rehenes israelíes que siguen en Gaza, 42 de los cuales están muertos, según el Ejército.

ISRAEL PALESTINA

Guterres, "decepcionado" por la votación del Parlamento israelí contra un Estado palestino

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse "decepcionado" este jueves por la decisión de la Knéset (Parlamento israelí) que en horas previas votó contra el establecimiento de un Estado palestino "por principios". Esa votación parlamentaria "es claramente contradictoria con las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional", afirmó en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

UCRANIA GUERRA

Ucrania se retira de Krinkí, cabeza de playa en la orilla oriental del Dnipró cuyo suministro es complejo

Leópolis (Ucrania) (EFE).- Las fuerzas ucranianas se han retirado de Krinkí, un pueblo que llegó a ser cabeza de playa en la orilla oriental del río Dnipró, según afirman medios de comunicación y analistas ucranianos, después de que Rusia lo destruyera por completo en una batalla que duró meses, aunque los combates en la orilla aún continúan. Las tropas ucranianas ya no están presentes en el pueblo, confirmó el jueves la influyente plataforma analítica DeepStateUA. Como Rusia atacaba regularmente las rutas de abastecimiento que cruzaban el río, las fuerzas ucranianas en Krinkí dependían a menudo de suministros llegados en aviones no tripulados.

EEUU DEFENSA

Milicias proiraníes atacan una base de EE. UU. en Irak por primera vez desde abril

Washington (EFE).- Un grupo militar respaldado por Irán atacó el pasado martes una base estadounidense en Irak, el primer incidente de este tipo en el país contra fuerzas de Estados Unidos desde abril, según confirmó el Pentágono este jueves. El Departamento de Defensa de EE. UU. relató que dos drones sobrevolaron la base aérea de Al-Asad, situada en el oeste de Irak, y que las fuerzas estadounidenses consiguieron derribar “con éxito” una de las aeronaves. La segunda aeronave no tripulada consiguió alcanzar la base, aunque los daños fueron "mínimos", tal y como explicó la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en una rueda de prensa.

VENEZUELA ELECCIONES

El antichavismo mayoritario denuncia más "ataques" tras dos semanas de campaña

Caracas (EFE).- Los "ataques" y la "persecución" que la oposición mayoritaria de Venezuela denuncia en su contra, por parte del Gobierno, arrecian tras dos semanas de campaña electoral y a diez días de las presidenciales del 28 de julio, cuando una decena de candidatos competirán por el próximo sexenio en el poder, ocupado por el chavismo desde 1999. La jornada de este jueves comenzó con la alerta, a través de un vídeo publicado en redes sociales, de la líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, María Corina Machado, sobre el corte de "las mangueras de los frenos" de uno de los dos vehículos con los que ella y su equipo recorren el país, a favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia. En el vídeo, Machado denuncia también que a la otra camioneta le "vaciaron todo el aceite del motor", a la vez que muestra la carrocería de ambos vehículos, vandalizada con pintura blanca.

CHINA POLÍTICA

China apuesta por las reformas, "un socialismo de mercado de alto nivel" y mayor apertura al mundo

Shanghái (China) (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) prometió este jueves poner las reformas en una "posición más prominente" y redoblar su apuesta por el "desarrollo de alta calidad", abriendo más el país al resto del mundo, para conseguir un sistema de "socialismo de mercado de alto nivel" hacia 2035. Estos objetivos figuran en el comunicado difundido al concluir el tercer pleno del XX Comité Central del PCCh, una reunión quinquenal que tradicionalmente marca los designios económicos de la nación a lo largo del siguiente lustro o década.

PERÚ BOLUARTE

Congreso aprueba denuncia a Boluarte por el 'Rolexgate', pero no por muertes en protestas

Lima (EFE).- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió este jueves a trámite una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por cohecho pasivo en el caso denominado 'Rolexgate', aunque rechazó una segunda contra la mandataria por las muertes producidas en las protestas antigubernamentales de fines del 2022 e inicios de 2023. En una sesión presidida por la congresista Lady Camones, los parlamentarios rechazaron la propuesta de la hoy exfiscal de la Nación (general) Patricia Benavides por las muertes en las protestas, con 14 votos en contra y cuatro votos a favor, a pesar del informe que recomendaba dar trámite a la denuncia contra Boluarte por los presuntos delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves. No obstante, en la misma sesión parlamentaria, sí se admitió a trámite la denuncia constitucional contra Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, a raíz de los relojes Rolex y las joyas que lució en ceremonias públicas sin haberlos declarado entre sus bienes.EFE

