Israel anuncia bombardeos contra "terroristas de Hamás" que "llevaban a cabo entrenamiento militar" en Gaza

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber lanzado un bombardeo contra "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que llevaban a cabo "entrenamiento militar" en el centro de la Franja de Gaza, antes de afirmar que varios de ellos murieron en el ataque.

"Los terroristas han llevado a cabo recientemente varios ejercicios de entrenamiento militar en la zona, lo que supone una amenaza para los elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Estado de Israel", ha señalado en un comunicado.

Así, ha subrayado que los militares "están desplegados en la zona en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza", en referencia al pacto alcanzado en octubre con Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza, que llevó aparejado un alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha dicho este mismo miércoles que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 689 muertos y 1.860 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes. Durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro fallecidos.

Por otra parte, ha señalado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.265 "mártires" y 171.959 heridos, si bien aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.