Rusia critica que la "politización" del caso del vuelo de Malaysia Airlines evitó una investigación fiable

La Embajada de Rusia en Países Bajos ha criticado este miércoles que el "alto grado de politización" ha impedido una investigación fiable sobre el derribo en julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines a su paso por una zona ocupada de la región de Donetsk cuando cubría el trayecto Ámsterdam-Kuala Lumpur. Cuando se cumplen ya diez años de lo ocurrido, Moscú ha reprochado que no se han realizado "investigaciones internacionales completas, exhaustivas e independientes", por lo que "aún no se han establecido las verdaderas circunstancias de la tragedia", según un comunicado publicado por la legación rusa en Países Bajos. Moscú ha insistido en que la investigación liderada por Países Bajos no solo no cumplió con los criterios de la Resolución 2166 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que además tampoco tuvo en cuenta "el enorme volumen de datos presentados por Rusia", país al que se privó de participar. A su vez, denuncia, el equipo conjunto de investigación internacional que participó en el caso contaba como Estados "comprometidos políticamente contra Rusia", entre ellos Australia, Bélgica, Malasia, Países Bajos y Ucrania. "Los criterios establecidos inicialmente por Países Bajos y sus aliados para las citadas investigaciones no cumplían ni siquiera los requisitos mínimos de objetividad. Como resultado, las conclusiones contienen un número significativo de imprecisiones e incoherencias, mientras que muchas cuestiones directamente relacionadas con las circunstancias de la catástrofe siguen abiertas", ha señalado la Embajada. "No nos cabe duda de que Países Bajos, Australia y los países que se han unido a ellos guiados por consideraciones políticas tratan por todos los medios imponer a la comunidad mundial su versión preseleccionada del accidente (...) Dado el sentimiento inicial abiertamente antirruso de los participantes, no cabe duda de los resultados finales", los cuales "nada tendrán que ver con la verdad", ha expuesto. Rusia ha mostrado su sorpresa ante la falta de preguntas a Ucrania durante estos años, país, ha destacado, "que se negó a facilitar los datos de los radares y las grabaciones de las conversaciones de los servicios de seguimiento de vuelos", así como por la "desaparición" de los controladores aéreos que trabajaron aquel día. "Tampoco se analizó debidamente la cuestión de la responsabilidad de Kiev por no cerrar el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades, donde estaban desplegados los sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha apuntado la Embajada rusa. "Las autoridades neerlandesas evitan obstinadamente debatir este tema", a pesar, ha recordado, de que han sido varias las veces durante los últimos años en las que se han planteado estas cuestiones en sede parlamentaria. "Diez años después de la tragedia en los cielos de Donbás (...) La Haya ha estado protegiendo sistemáticamente a las autoridades de Kiev", ha reprochado. Moscú cierra el comunicado remarcando que Rusia no ha tenido nada que ver con aquel accidente. "Todas las declaraciones en sentido contrario son falsas", ha enfatizado, no sin antes expresar su pésame a las víctimas y su compromiso para que se esclarezca la verdad. A mediados de noviembre de 2022, un tribunal de La Haya condenó a cadena perpetua 'in absentia' a los ciudadanos rusos Igor Girkin y Serguei Dubinski, y al ucraniano Leonid Jarchenko --se encuentran en Rusia-- por el asesinato de las 298 personas que iban a bordo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014. La corte ha confirmado que el avión fue alcanzado por un misil de fabricación rusa que habría sido lanzado desde un territorio situado en Pervomaisk, zona de Donetsk bajo control ruso, en el este de Ucrania.

