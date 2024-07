Meloni afirma que "los inmigrantes ilegales son enemigos de los legales"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha participado este miércoles en el Foro Transmediterráneo sobre Migraciones, una conferencia celebrada en Libia sobre la lucha contra la migración irregular y desde donde la jefa del Gobierno italiano ha aseverado que "los inmigrantes ilegales son enemigos de los legales". "En los últimos años, en Italia, no hemos podido permitir que vengan muchos inmigrantes legales porque teníamos demasiados irregulares. Las organizaciones criminales quieren decidir quién tiene derecho a entrar a nuestro país y quién no", ha señalado Meloni, cargando contra las acciones de las organizaciones humanitarias en el Mediterráneo. Así las cosas, la mandataria italiana ha subrayado que para el Gobierno que lidera la cuestión del Mediterráneo es "una prioridad", y ha puesto en valor los decretos aprobados en los últimos años para ampliar las cuotas de migrantes, "sobre todo para las naciones que ayudan a luchar contra los traficantes de personas". Meloni ha defendido la idea de que "los desafíos de esta época no se pueden afrontar solos" y ha instado a la comunidad internacional a abordar el tema de la migración con "un enfoque de 360 grados". "Italia está trabajando mucho en esto, especialmente a nivel multilateral", ha remachado. En este punto, la jefa del Ejecutivo italiano ha incidido en que "el enfoque caritativo" no es el correcto, sino que habría que avanzar en propuestas de "cooperación entre iguales" para llevar a África "inversiones que resuelvan los problemas de ambas partes", según recoge la cadena de noticias Rai. Además de Meloni, en la cumbre en Tripoli han estado presentes el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Hamid Dbeibé; el primer ministro maltés, Robert Abela; su par tunecino, Ahmed Hachani; así como otros líderes de las regiones africanas del Sáhara y el Sahel.

