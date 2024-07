La lateral inglesa Lucy Bronze ficha por el Chelsea hasta 2026

La jugadora internacional inglesa Lucy Bronze jugará las dos próximas temporadas en el Chelsea FC, club londinense al que llega libre tras terminar contrato con el Barça Femení y después de ganarlo todo como 'culer' en dos temporadas en las que tuvo mucho peso en el equipo catalán. "El Chelsea se complace en anunciar el fichaje de Lucy Bronze, una consumada defensa que se une a los 'Blues' tras dos temporadas en el FC Barcelona", anunció el club londinense. Bronze ha firmado un contrato de dos años con el club de Stamford Bridge y aporta una "gran experiencia" tras haber disfrutado de muchos éxitos a nivel nacional, europeo e internacional, según destaca la entidad. A sus 32 años, la lateral regresa a Inglaterra de la mano del Chelsea. "Saber que soy jugadora del Chelsea sigue siendo un poco surrealista. Obviamente, es un club que conozco muy bien. Me hace mucha ilusión volver a Inglaterra. Mi familia también está encantada de poder ver más partidos míos", reconoció Bronze en sus primeras declaraciones como 'blue'. "Me emociona estar en Londres, ver lo que nos depara la capital y estar en un club famoso por haber ganado tantos trofeos. Pero nunca he planeado nada a largo plazo", explicó sobre si su objetivo siempre había sido regresar a Inglaterra después de su exitosa aventura en Barcelona. Bronze llega al Chelsea con cinco Ligas de Campeones en su palmarés, la última ganada con el Barça Femení en Bilbao ante el Lyon, exclub de la lateral, y eliminando por el camino al Chelsea. Además, ha ganado una Eurocopa y ocho ligas nacionales en Inglaterra. El director general del Chelsea, Paul Green, comentó que Lucy aportará "liderazgo" al grupo. "Es una ganadora en serie y una defensa versátil. Tiene mucha experiencia y una mentalidad ganadora que creemos que encajará bien en la plantilla", valoró. Será una nueva etapa para Bronze en Inglaterra, su país, donde ya jugó en el Sunderland, Liverpool, Everton y Manchester City. Bronze fichó por el Lyon en 2017, donde ganó el título nacional y la UEFA Women's Champions League en cada una de sus tres temporadas en Francia. En 2020 regresó al City, para una segunda etapa, y en 2022 fichó por el Barça. "Todo el mundo en el Chelsea está encantado de dar la bienvenida a Lucy al club, ¡y esperamos verla de azul Chelsea la próxima temporada!", aseguró el club londinense.

