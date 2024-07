Un vertido contaminante afecta a playas del Saler (Valencia)

La Capitanía Marítima de Valencia ha activado el Plan Marítimo Nacional (PMN) en situación 1 --que se pone en marcha cuando se produce en el mar un episodio de contaminación que pueda afectar a la costa-- a causa de un vertido contaminante detectado en la zona de fondeo en el litoral sur de València y que ya ha alcanzado la playa del Saler. En estos momentos, bajo la dirección de la Capitanía, medios de Salvamento Marítimo --salvamar Pollux y Helimer 211-- y la LS Tomás Marco de Cruz Roja están trabajando en la zona para valorar la extensión del vertido y su posible origen. También se está a la espera del resultado de los análisis de las muestras para confirmar el tipo de contaminante, que parece un hidrocarburo, explican fuentes de la Capitanía. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que, tras la detección de una posible mancha de hidrocarburos, se ha activado la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias para realizar un seguimiento de la mancha y se coordina con Salvamento Marítimo para comprobar el vertido. Por su parte, el Ayuntamiento de València señala que se ha decretado bandera roja en las playas del Saler, Arbre del Gos y Garrofera por vertido, mientras que en las playas de Pinedo, Devesa hay bandera amarilla por condiciones marítimas. Los Bomberos de València están colaborando con la unidad de drones, mientras que la Policía Local patrulla en las playas con bandera roja. La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para dar cuenta de la situación y ha enviado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía: "Estamos actuando con total celeridad ante este vertido tras activarse el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana". LIMPIEZA Ha agregado que se están ya evaluando posibles consecuencias negativas sobre la calidad del agua y ha subrayado que los diversos departamentos harán un seguimiento del vertido. En este punto, ha precisado que desde la Secretaría Autonómica de Emergencias se ha encomendado ya "con carácter urgente e inmediato" que Tragsa proceda a la limpieza del vertido en la playa del Saler, que ya está cerrada por orden del Ayuntamiento. La responsable autonómica ha puesto en valor el "permanente contacto" con el Gobierno de España y Capitanía Marítima, que investiga las causas del incidente y la su evolución del vertido. El vertido ha llegado a la playa del Saler con una afección de unos dos kilómetros de longitud, ha puntualizado Pradas, que ha emplazado a la información que facilite la Capitanía sobre si se produce afección en el interior del mar y que pudiera llegar a la costa. Esto ya será en las próximas horas, ha dicho la consellera, que ha remarcado que la Generalitat, dentro de sus competencias, ha actuado con "total celeridad". "En las próximas horas esperamos tener controlado este vertido, al menos en lo que afecta a la costa, a la playa valenciana, en este caso la playa del Saler. Podemos trasladar a todos los valencianos un mensaje de tranquilidad porque estamos actuando y, sobre todo, que la gente que vive más cerca del Saler tenga tranquilidad. Recomendamos que no acudan al lugar", ha apostillado. Sobre las causas del vertido ha incidido en que la competencia de la investigación es del Gobierno y en estos momentos hay solo sospechas. Prevé que en las próximas hora la administración estatal pueda comunicar el origen más eficientemente de este vertido. Asimismo, ha hecho notar que hay tres consellerias "volcadas" en la actuación: la Consellería de Agricultura y Agua, por la parte de calidad del agua; la de Medio Ambiente con la Dirección General de Medio Natural con nuestros agentes medioambientales --hay que recordar que esta playa está próxima al parque natural de la Albufera-- y la de Interior, a través de Emergencias. El concejal delegado de Protección Civil del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha señalado, en declaraciones desde el puesto de mando avanzado, que desde primera hora de la mañana se ha puesto la bandera roja para prohibir el baño en toda esta zona y en cuanto empiecen a llegar los medios de Tragsa se cerrará al público, no solo al baño, sino a toda la playa para que puedan desarrollar todas las labores de limpieza "con todas las garantías y evitando que puedan turistas o personas que puedan venir aquí a ver e interferir en la extracción del residuo". "Por tanto, desde este momento cerraremos las playas, prácticamente desde el final de Pinedo, desde L'Arbre del Gos, hasta aproximadamente el Sidi Saler, para que puedan desarrollarlo de la manera más ágil posible". El edil ha valorado la coordinación interinstitucional y el uso del dron del Ayuntamiento, que ha sido el primer elemento de visualización para poder ver hasta dónde llegaba esa zona de vertidos y que el consistorio pone a disposición por si puede ayudar a atisbar el origen. "PRIORIDAD NÚMERO UNO" Ha resaltado como "prioridad número uno por parte del Ayuntamiento de València y lo que le hemos pedido también a la Generalitat y a la Delegación del Gobierno es que, cuanto antes, podamos retirar ese vertido del mar y poder volver a la normalidad". Ha especificado que "hay una delimitación muy clara del residuo: es decir, tanto a vista de dron como del helicóptero del Ministerio, no ven vertido más allá en una profundidad del mar, sino que se encuentra todo bastante delimitado en el litoral de la costa". Sobre las tareas de limpieza, Caballero ha estimado que se prologarán durante la jornada, pero ha rechazado hacer suposiciones sobre la reapertura. "Escucharemos a los técnicos de emergencias y cuando nos digan que ya es seguro y está limpio procederemos a dar el aviso de que se vuelven a reabrir las playas. Pero no me aventuro a darle una fecha concreta. Esperaremos a que trabajen, que lo hagan de la mejor forma posible", ha concluido.

