Netanyahu exige a la oposición denunciar los llamamientos contra él para evitar un ataque como el de Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha emplazado este lunes al líder de la oposición israelí, Yair Lapid, a denunciar los llamamientos y la incitación a la violencia contra él mismo para evitar un ataque como el intento de asesinato sufrido este sábado por el candidato presidencial estadounidense, Donald Trump. "Puede pasar porque hay incitación a la violencia y al asesinato de cargos electos, de ministros, del primer ministro, de su familia", ha afirmado Netanyahu en una entrevista con el Canal 14 de la televisión israelí, la segunda entrevista a esta cadena en el último mes. "Me gustaría que actuara como lo hice yo. Que diera la cara en contra de estas cosas. Cuando yo era el líder de la oposición di la cara contra estas cosas. Él no ha hecho nada", ha reprochado. Estas provocaciones y odio han llegado a niveles "que no habíamos conocido hasta ahora", según Netanyahu, quien ha alertado que la ubicación de su familia está siendo publicada, lo que ha provocado que estén amenazados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Nadie está haciendo nada al respecto", se ha lamentado. Netanyahu ha instado al fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, y a las fuerzas de seguridad a "actuar contra estos crímenes que podrían provocar un asesinato político". El mandatario israelí también se ha referido al ataque del sábado contra el jefe militar de Hamás en Gaza, Mohamed Deif, en el que murieron al menos 90 personas, según datos de las autoridades gazatíes. "Hay indicativos interesantes" de que el ataque contra Deif fue un éxito. "No quiero decir nada categóricamente hasta que recibamos más información", ha matizado. Netanyahu cree que este ataque facilita un acuerdo por los rehenes. "Hamás está débil. Cuanto más lo atacas, se avanza hacia el acuerdo. Eso es lo que ha cambiado (...). Tras meses en los que creían que estaban a salvo las Fuerzas de Defensa de Israel han ido fuerte al Corredor Filadelfia, han conquistado el paso de Rafá, han matado a cientos de terroristas allí, han matado a cientos de terroristas en el centro de la Franja de Gaza. Esta presión y la firmeza de la clase política, la mía, está llevándoles a cambiar poco a poco, a rendirse, o al menos a ser más flexibles", ha argumentado. Por todo ello cree que "tenemos que aumentar más la presión ahora". "Cuanto más aumentemos la presión podremos liberar a más rehenes en la primera fase y nos acerca más a la eliminación de Hamás", ha añadido. Así, ha prometido que las fuerzas militares israelíes en el Corredor Filadelfia a pesar de las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre una retirada de las fuerzas israelíes de la frontera entre Gaza y Egipto.

