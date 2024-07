La final de la Copa América, retrasada más de una hora por incidentes en los accesos al Hard Rock Stadium

La final de la Copa América 2024 de este domingo sufrió más de una hora de retraso por culpa de graves incidentes y disturbios en los accesos al Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). El duelo entre Argentina y Colombia no pudo comenzar a la hora programada, las 2.00 (peninsular española), por el descontrol que se produjo una vez abiertas las puertas del estadio. Avalanchas, gente agolpada temiendo por su vida, en medio de las altas temperaturas de Miami, y mucha gente desafiando a los agentes de seguridad, provocaron el cierre del recinto. Además, muchos aficionados necesitaron de atención médica por los golpes de calor y por el aplastamiento entre unos y otros cuando no se pudo avanzar a las gradas tras varias horas esperando. Por otro lado, desde distintos rincones del Hard Rock Stadium hubo aficionados saltando vallas y trepando paredes para entrar al partido sin entrada. "Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos", dijo la Conmebol en un primer comunicado, dando media hora de retraso cuando finalmente fue una hora y cuarto. "La seguridad ha cerrado las puertas para controlar el proceso de entrada a un ritmo mucho más lento y garantizar que todos estén seguros", dijo un portavoz del recinto de Miami, después de que "miles de aficionados sin entrada" intentaran "ingresar por la fuerza al estadio". Dentro del estadio, los jugadores tuvieron que calentar dos ocasiones, entre la incertidumbre de cuándo se podría iniciar el encuentro. Una final donde Argentina busca un triplete Copa América-Mundial-Copa América como el que logró España en Europa entre 2008 y 2012. Mientras, Colombia aspira al segundo título continental después de ganar hace 23 años su único entorchado. La seguridad y organización de esta Copa América en Estados Unidos estaba ya en tela de juicio después de la batalla campal vivida en la semifinal entre Uruguay y Colombia, en el Bank Of América Stadium de Charlotte, donde se enfrentaron en la grada jugadores 'charrúas' con aficionados cafeteros a puñetazo limpio.

Compartir nota: Guardar Nuevo