La Casa Real británica actualiza el estado de salud de Kate Middleton y desvela su próxima aparición pública

La Casa Real Británica ha emitido un comunicado urgente confirmando la asistencia de Kate Middleton a la final individual masculina del torneo de Wimbledon, que se celebrará mañana. Este anuncio, realizado con 24 horas de antelación, ha sido recibido con entusiasmo y ha disipado las dudas sobre el estado de salud de la Princesa de Gales. "Palacio de Kensington: La Princesa de Gales, patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, asistirá a la final individual masculina del campeonato", explica el breve comunicado oficial. Esta confirmación indica que Kate Middleton se encuentra en buen estado de ánimo y con la energía suficiente para participar en este evento tan significativo para ella. Cada año, la Princesa de Gales tiene el honor de entregar los premios a los ganadores del torneo, y este año no será la excepción. Inicialmente, había incertidumbre sobre si Kate podría asistir, y se barajó la posibilidad de que la duquesa Birgitte de Gloucester, también muy vinculada al mundo del tenis, asumiera esta responsabilidad. Sin embargo, el reciente comunicado ha confirmado que será Kate Middleton quien entregue los trofeos y disfrute de la final. Debbie Jevans, presidenta del All England Club, había expresado previamente la intención de la organización de dar a Kate toda la flexibilidad necesaria para su recuperación. "Tenemos la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible", explicó Jevans.

