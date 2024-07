MiradasAfro confirma cinco proyectos cinematográficos para su segunda fase en Canarias

La incubadora MiradasAfro ha confirmado cinco proyectos para su segunda fase, que tendrá lugar en las Islas Canarias del 1 al 17 de octubre. Los proyectos cinematográficos, que todavía están en fase de desarrollo, han participado durante la primera fase celebrada en República Dominicana del 11 al 29 de junio. Durante la gala de clausura en República Dominicana se dio a conocer la lista de películas elegidas para la segunda fase en Canarias: 'Tokay' de Jean Jean y Rachèle Magloire (Haití y República Dominicana); 'O passe de Gil' de Isaac Donato y Marília Cunha (Brasil); 'Numalali: mi voz, mi vacío' de Kim Munsamy (Sudáfrica), y los proyectos canarios 'Tierra plegada' de David Pantaleón y 'Golgota: The Genocidal Deception' de Davide Lorenzano y Ayoze O’Shanahan. La directora artística de MiradasAfro, Johanné Gómez Terrero, cree que la incubadora ha generado espacios de reflexión, pensamiento y aprendizaje durante estas semanas: "Se ha visto que los participantes han cooperado entre sí, lo que creo que les ha dado unas sensaciones diferentes a las que tenían con sus proyectos. La incubadora en sí creo que les ha ofrecido las herramientas que necesitaban para volver a pensar sobre lo que querían transmitir". Además, Lara Sousa, coordinadora de MiradasAfro, considera que esta primera fase ha servido para "fortalecer los vínculos entre los diferentes territorios del Sur Global", además de suponer "una oportunidad única para que los cineastas colaboren y desarrollen sus proyectos cinematográficos". "Mantener y fortalecer estos espacios de convivencia y diálogo son esenciales para cambiar la forma en la que vemos nuestros proyectos" afirma la participante Kim Munsamy durante la gala de clausura de la incubadora. "Creo que a su manera cada proyecto se ha enriquecido de la convivencia durante estas semanas y estamos agradecidos porque hayan compartido sus conocimientos" concluye la directora del proyecto Numalali: mi voz, mi vacío (Sudáfrica). Por otra parte, Jean Jean –que participó con el proyecto 'Tokay' (Haití y República Dominicana)– se mostró muy agradecido por "la sinergía que se ha creado entre todos", destacando todos los proyectos participantes y su potencial para hacerse realidad y recalcando que le "marcaron muchísimo estos días". Finalmente, el participante con el proyecto 'O Passe de Gil' (Brasil) Isaac Donato resaltó que es una incubadora única: "Hay dedicación, observación y más elementos potentes para nuestro crecimiento". Mientras que su compañera de proyecto Marília Cunha afirmó que el cuidado y la escucha con cada participante han sido muy importantes. El listado completo de proyectos participantes en República Dominicana lo conforma 'Agua de la Virgen' de Alfredo Marimon Carcamo y Daniela López (Colombia); 'Aura' de Otto Moráles (Cuba); 'Sanadoras' de Seta (Ecuador); 'Negro' de Iván de Lara (República Dominicana); 'Origen de la luna' de Yatnna Montilla (República Dominicana); y los ya mencionados para esta segunda fase 'O Passe de Gil' de Isaac Donato y Marília Cunha (Brasil); 'Numalali: mi voz, mi vacío' de Kim Munsamy (Sudáfrica); 'Tokay' de Jean Jean y Rachèle Magloire (Haití y República Dominicana); 'Tierra plegada' de David Pantaleón (Islas Canarias); y 'Golgota: The Genocidal Deception' de Davide Lorenzano y Ayoze O’Shanahan (Islas Canarias). MiradasAfro es una incubadora de proyectos de no ficción dirigida a cineastas del Gran Caribe, Latinoamérica, Islas Canarias y África. Su objetivo es fortalecer y estimular la presencia de narrativas africanas y afrodiaspóricas en el mundo del cine con una perspectiva decolonial y estableciendo un diálogo entre los países del Sur global.

