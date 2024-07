Pezeshkian tiende un diálogo constructivo a la UE y avisa a EEUU que "no responderá a las presiones"

El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian, ha explicado este sábado las líneas generales de su próximo mandato; uno que dará prioridad al "fortalecimiento" de las "relaciones de vecindad" para establecer una "región fuerte y libre de hegemonías" si bien ha tendido la mano a la Unión Europea y Estados Unidos siempre que hagan un esfuerzo de comprensión de las necesidades de la república islámica y, en el caso particular de Washington, abandone su política de "presiones". "Espero cooperar con Arabia Saudí, Omán, Irak, Bahréin, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y organizaciones regionales para profundizar nuestros vínculos económicos, reforzar las relaciones comerciales, promover la inversión conjunta, abordar desafíos comunes y avanzar hacia el establecimiento de un marco regional para el diálogo, el fomento de la confianza y el desarrollo", ha manifestado el presidente, primer reformista que llega al poder en 20 años. En su discurso, publicado por el 'Teheran Times', Pezeshkian ha enumerado como principales desafíos regionales las "guerras, conflictos sectarios, terrorismo y extremismo, tráfico de drogas, escasez de agua, crisis de refugiados, degradación ambiental y la interferencia extranjera". Como solución, ha propuesto "la cooperación para el desarrollo y la prosperidad regionales" como principios rectores de su política exterior. El presidente electo ha señalado en particular el conflicto en Oriente Próximo para recalcar que no quiere ser visto como un antisemita a pesar de la histórica rivalidad con Israel y su respaldo a Hamás, a la población de Gaza y, por extensión, al pueblo palestino. "Consideramos las acusaciones de antisemitismo contra Irán por su postura de principios sobre la cuestión palestina no sólo como evidentemente falsas sino también como un insulto a nuestra cultura, creencias y valores fundamentales. Son tan absurdas como las injustas afirmaciones de antisemitismo dirigidas contra ustedes mientras protestan en los campus universitarios para defender el derecho de los palestinos a la vida", ha indicado. Más allá del regionalismo, el presidente electo ha aplaudido el respaldo exhibido por China y Rusia "en tiempos difíciles" y reiterado su voluntad de desarrollar todavía más las relaciones con ambos países. "En 2023, China desempeñó un papel fundamental a la hora de facilitar la normalización de nuestras relaciones con Arabia Saudí", ha recordado, mientras que "Rusia es un valioso aliado estratégico y vecino de Irán y la administración seguirá comprometida a ampliar y mejorar nuestra cooperación". ALTIBAJOS CON LA UE Y EEUU Sobre Occidente, Pezeshkian ha enfocado su discurso en el fracaso actual de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear internacional con la república islámica, paralizado desde 2018, cuando EEUU decidió abandonar de manera unilateral un pacto consistente en la reincorporación de Irán a los mercados internacionales y el levantamiento de las sanciones a cambio de garantías sobre el carácter pacífico de sus aspiraciones nucleares. Pezeskhian, en este sentido, lamentado que los países europeos "han incumplido todos los compromisos" asumidos tras la retirada de EEUU del acuerdo y, con todo, todavía "esperan irrazonablemente que Irán cumpla unilateralmente todas sus obligaciones en virtud del acuerdo". No obstante, y "a pesar de estos pasos en falso", el presidente ha expresado su deseo de entablar "un diálogo constructivo con los países europeos para encaminar nuestras relaciones por el camino correcto, basado en principios de respeto mutuo y condiciones de igualdad". "Los países europeos deberían darse cuenta de que los iraníes son un pueblo orgulloso cuyos derechos y dignidad ya no pueden pasarse por alto", ha remachado. Pezeskhian se ha mostrado más duro con EEUU, que "necesita reconocer la realidad y comprender, de una vez por todas, que Irán no responde ni responderá a las presiones". Tras denunciar la retirada "ilegal" de 2018, bajo la administración Trump, el presidente electo iraní acusó a Washington de restaurar unas sanciones que solo causaron "sufrimiento, muerte y destrucción indecibles al pueblo iraní, particularmente durante la pandemia de COVID". Además, Pezeskhian ha acusado a EEUU de optar en su lugar "por intensificar las hostilidades librando no sólo una guerra económica contra Irán, sino también incurriendo en terrorismo de Estado al asesinar al general Qasem Soleimani" en Irak en 2020. El presidente electo describió a Soleimani, arquitecto de la política militar exterior del país, como "un héroe antiterrorista mundial conocido por su éxito en salvar a la gente de nuestra región del flagelo de Estado Islámico". "Hoy, el mundo es testigo de las consecuencias dañinas de esa decisión", ha remarcado Pezeshkian, antes de lamentar que "Estados Unidos y sus aliados occidentales perdieron una oportunidad histórica de reducir y gestionar las tensiones en la región y el mundo". "De hecho, Estados Unidos y sus aliados occidentales han abusado del régimen de no proliferación para fabricar una crisis respecto al programa nuclear pacífico de Irán -- contradiciendo abiertamente su propia evaluación de inteligencia -- y utilizarlo para mantener una presión sostenida sobre nuestro pueblo, mientras han contribuido activamente y seguir apoyando las armas nucleares de Israel, un régimen de apartheid, un agresor compulsivo y no miembro del TNP y un conocido poseedor de un arsenal nuclear ilegal", ha añadido. Pezeskhian ha concluido enfatizando que "la doctrina de defensa de Irán no incluye armas nucleares" e instado finalmente a Estados Unidos a "aprender de los errores de cálculo del pasado y ajustar su política en consecuencia". "Los responsables de decisiones en Washington deben reconocer que una política que consiste en enfrentar a los países de la región entre sí no ha tenido éxito ni tendrá éxito en el futuro. Deben aceptar esta realidad y evitar exacerbar las tensiones actuales", ha zanjado.

