Las autoridades de Gaza denuncian 71 muertos y casi 290 heridos en un ataque israelí en Al Mawasi

Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás, han denunciado que un bombardeo israelí ocurrido este sábado ha dejado al menos 71 muertos y 289 heridos en un campo de desplazados en Al Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis y en principio descrita por el Ejército israelí como una "zona segura" para los desplazados del enclave. El subsecretario del Ministerio de Salud en Gaza, Yusef Abu al Rish, ha anunciado no obstante a la cadena Al Yazira que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas dada la constante llegada de víctimas a los hospitales circundantes. Periodistas de Al Yazira hablan de cinco misiles que han impactado contra tiendas de campaña y una planta de desalinización de agua cerca de la glorieta de Al Nus. Defensa Civil ha concretado que entre los fallecidos se encuentra su subdirector del Departamento de Bomberos y Salvamento de la Defensa Civil, Muhamad Hamad, y que otros ocho integrantes de estos equipos han resultado heridos después de que, denuncia, el Ejército israelí lanzara ataques directos contra los equipos de auxilio que iban a ayudar a las víctimas del bombardeo inicial. UN ATAQUE CONTRA UN "OBJETIVO DESTACADO" El Ejército de Israel todavía no se ha pronunciado sobre este ataque pero tres fuentes de la radio del Ejército israelí indican que el bombardeo iba dirigido a acabar con la vida de un "objetivo destacado", sin que todavía se conozca si la operación ha cumplido con este propósito. Es más, fuentes del 'Yisrael Hayom' indican que el objetivo del bombardeo se trataría del comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, el segundo hombre más buscado de Gaza por el Ejército israelí solo por detrás de su líder político en el enclave, Yahya Sinwar. Junto a Deif, según la misma información, se encontraría el comandante de Hamás en Jan Yunis, Rafa’a Salamé, pero las fuentes de Yisrael Hayom desconocen si ambos han muerto en el bombardeo. El Ejército israelí sí que ha confirmado no obstante el comienzo de una reunión de la cúpula militar y de seguridad israelí en la que participan el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor, general Harzi Halevi, y el director de los servicios de inteligencia nacionales de Israel, Ronen Bar, para evaluar las consecuencias del ataque en Al Mawasi, de acuerdo con el 'Times of Israel'.

