El jefe de la inteligencia militar ucraniana, seguro de nuevo ataque ruso desde el norte

Kiev, 13 jul (EFE).- El jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budánov, se mostró este sábado convencido de que habrá un nuevo ataque ruso contra el territorio ucraniano desde el norte, al observar ya ahora la existencia de "problemas".

"Lo habrá. Ya está en marcha", dijo en una entrevista con el medio 'Nueva Voz' (NV) de Ucrania, aunque Budánov no quiso especificar si se trataba de la dirección de Sumi (noreste) o Cherníguiv (norte).

"Si empiezo a responder a esta pregunta, usted y yo causaremos pánico", dijo en la entrevista al periodista. "Digámoslo así: hay problemas, tienden a empeorar". No habrá "ninguna catástrofe", "pero no reconocer los problemas no funcionará", afirmó.

Las tropas rusas invadieron Ucrania el 22 de febrero de 2022 desde territorio bielorruso.

Sumi linda con la región rusa de Kursk y Cherníguiv con Bielorrusia. EFE

cae-mg/jam