Claudia Zornoza: "En el Real Madrid no hemos estado a la altura en los enfrentamientos directos"

La futbolista española Claudia Zornoza, nueva jugadora de las Utah Royals, se ha definido como "muy crítica" y por ello ha lamentado "no" haber "estado a la altura" en su última temporada con el Real Madrid "en los enfrentamientos directos" tanto en la Champions League como en la Liga F, siendo insuficiente "para los objetivos que teníamos marcados". "Soy muy crítica y a nivel de equipo no hemos estado a la altura en los enfrentamientos directos tanto en Champions como en la Liga F. Aun así, hemos acabado segundas en la clasificación y con bastante tranquilidad", matizó la excentrocampista merengue en una entrevista para la marca de ropa deportiva New Balance. "Si tengo que dar mi opinión, creo que no ha sido suficiente para los objetivos que teníamos marcados a principio de temporada. Me he sentido decepcionada por no haber podido dar esa alegría a la afición blanca, creo que ellos se lo merecen", aseguró la ya exjugadora del Real Madrid. Además, dio distintas razones. "Personalmente ha sido un año difícil de cambios y roles diferentes durante la temporada, me ha tocado ajustarme a otras posiciones y he intentado dar lo mejor de mi aun no estando del todo cómoda. Todo lo que ha dependido de mí, lo he intentado con todas las ganas y con el objetivo de ayudar al equipo", comentó. "Sin duda durante el último tramo de temporada he podido disfrutar más. Esos tres goles que pude dedicarle a mi padre mientras estaba conmigo los recordaré siempre, cada abrazo de gol celebrado por todas en uno de los momentos más difíciles de mi vida ha sido muy especial", dijo Zornoza, en alusión al reciente fallecimiento de su padre. "He perdido en estos años apoyos muy grandes dentro de mi familia, pero perder a mi padre ha sido lo más duro que he tenido que vivir. Era la mejor persona que conozco, noble, fuerte y alegre, un apoyo diario enorme y que me ha dado todo en la vida", añadió la mediocampista. En este sentido, tuvo buenas palabras hacia el Real Madrid. "Siempre agradeceré todo el cariño y el seguimiento que tuvo el club hacia mí y mi familia en esos cinco meses que estuvimos luchando contra la enfermedad. Se lo he agradecido en privado, pero quería aprovechar esta oportunidad para también hacerlo públicamente, su apoyo ha sido fundamental para nosotros", apuntó al respecto. "Ese momento en el Di Stéfano fue duro, pero a la vez sentí todo el cariño de la afición, siempre he estado muy unida a ellos y sé que mi padre estaría muy orgulloso porque no se perdía ni un partido", relató sobre los apoyos vividos en el estadio madridista. "Mi tiempo en el Real Madrid ha sido muy bonito, el club da todo para que las jugadoras estemos muy cómodas. Siempre he sido una madridista más y en cada entrenamiento o partido daba todo de mí, pero los ciclos terminan y el mío llegó a su fin", admitió sobre su adiós al club blanco. "HAN LLEGADO GRANDES OFERTAS POR MÍ QUE EL CLUB SE HA OCUPADO DE RECHAZAR A LA VEZ QUE NO ME OFRECÍA UNA RENOVACIÓN" "Ha sido una decisión mutua tras una temporada complicada, me da mucha tristeza porque me hubiera gustado que algunas cosas hubieran sido tratadas de forma diferente pero el fútbol es así. A lo largo de la temporada han llegado grandes ofertas por mí que el club se ha ocupado de rechazar a la vez que no me ofrecía una renovación, al ver esto me planteé seriamente que mi camino se tenía que separar del suyo", avisó. "Como siempre dije, me hubiera encantado haber terminado mi carrera en el Real Madrid, pero la vida te lleva por caminos que no te esperas y ahora mismo estoy muy feliz. Siempre llevaré estos tres años con mis compañeras y afición en mi corazón. Espero haber dejado algo bonito en el club y deseo, como una madridista más, que logren conseguir ese primer título que tanto se espera", agregó Zornoza. Pese a su abrupta salida de la entidad merengue y su posterior fichaje por las Utah Royals, Zornoza agradeció a la afición del Real Madrid el ánimo y el calor recibidos. "Cualquier palabra que diga siempre se quedará corta, porque sé que me quieren tanto como yo a ellos", subrayó. "Es una afición muy exigente que cada partido te hace tener esa presión de tener que hacerlo bien, pero a la vez sientes su cariño en cada momento, así que solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Estas tres temporadas me he sentido muy unida a ellos, soy una más y creo que jamás dudan que doy todo de mi en el campo. Espero que sigan apoyándome allá donde vaya", auguró Zornoza. "Han sido tres años inolvidables y cada uno me ha marcado con algo diferente: el primer año ha sido el trabajo con David Aznar, que no se me olvidará jamás, gracias a él he podido jugar en este gran club y con él logramos la primera participación a la fase de grupos de Champions", destacó. "El segundo año con Toril, que me dio un nuevo rol de pivote defensivo y confianza, hizo que disfrutara de una gran temporada y de volver a la selección jugando un Mundial y ganándolo. No me olvido tampoco en ese año el duro final de la Copa de la Reina, ese sentimiento que me dejó la final es otro momento de madurez futbolística que ha dejado huella en mí", recordó sobre su derrota ante el Atlético de Madrid. "Y, por último, este tercer año ha sido de muchos cambios y continua adaptación a diferentes estímulos tácticos y posicionales en muchos tramos de la temporada, que he tenido que gestionar e intentar aportar el máximo al equipo", argumentó la centrocampista madrileña. Luego señaló que "en global" habían sido años "de mucho aprendizaje personal y deportivo", siendo "una persona que se queda con todo lo positivo". "Me llevo grandes personas y siempre estaré agradecida a todo el club; 'staff', directiva, jugadoras y por supuesto la afición. He crecido muchísimo, soy una jugadora más completa", confesó. "Nunca ha pasado por mi cabeza retirarme ahora, por mucho que la gente lo repitiera. Siento que estoy en un gran nivel físico; si no, sería imposible jugar tantos minutos en un club tan exigente como el Real Madrid. Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa en mi carrera deportiva, es un club que me ha querido en varios momentos y una liga que he seguido desde que empecé a jugar como profesional", advirtió. Por eso calificó su llegada a Estados Unidos como "un gran reto" y se mostró "segura de que será una experiencia increíble", pensando en "aprovechar" cada instante y "dar el máximo" de sí misma. "Además, me gustaría aprovechar para agradecer a Utah Royals su apuesta por mí, valoran mucho mi fútbol y la gran apuesta deportiva que están haciendo me motivó desde el primer momento", resaltó Zornoza. "Es un reto enorme, siempre he querido tener una experiencia en el extranjero y qué mejor que en una de las mejores ligas del mundo. Seguir trabajando en lo que más me apasiona y adquirir un gran nivel físico es sin duda algo que me motiva muchísimo. Como dije, me siento preparada para seguir jugando y dar lo mejor de mí en este club", insistió. "Sentía que era el momento de disfrutar de otra liga diferente para afrontar nuevos retos y tuve varias ofertas de diferentes países, pero Utah Royals siempre ha mostrado un gran interés por mí. Es una propuesta muy ambiciosa y un club que busca desde su creación crecer para aspirar a lo máximo en la NWLS. Además, su forma de concebir la vida dentro del club, sus costumbres internas y forma de entrenar creo que encajan muy bien conmigo", aseveró la futbolista madrileña. Por último, se marcó nuevos propósitos tanto individuales como de equipo. "Demostrarme a mí misma que tengo más potencial y muchas cosas todavía que mejorar para aportar a Utah. Además, enriquecerme de otra cultura, otras costumbres, será una gran experiencia para mí", concluyó.

