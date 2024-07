China prohíbe la edición de ADN en línea germinal

Las autoridades chinas han publicado unas nuevas directrices éticas que prohíben la edición de genoma con el método de línea germinal, es decir, la alteración de ADN del esperma, óvulos o embriones tempranos para la introducción de cambios que se transmiten a la descendencia. "Cualquier investigación clínica con edición de genoma en línea germinal es irresponsable y no está permitida", señala la Guía Ética para la Investigación de la Edición del Genoma Humano publicada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino. "Solo cuando los beneficios, riesgos y opcoines alternativas sean completamente comprendidas y sopesadas, cuando se traten las cuestiones de seguridad y eficacia, se alcance un amplio consenso y se realice una evaluación rigurosa se podría considerar la investigación clínica con una estricta supervisión", añade. La normativa prohibe también estrictamente la investigación del uso de edición de genoma en células madre, óvulos fertilizados y embriones humanos con fines reproductivos. "Los riesgos potenciales y el posible impacto de la edición de genoma de línea germinal es todavía impredecible", ha advertido un miembro del Comité Nacional de Ciencia y de Ética de la Tecnología del Gobierno chino, Zhai Xiaomei, en declaraciones al 'Science and Technology Daily'. La normativa se emite seis años después de que el científico He Jiankui anunciara en 2018 que había creado bebés gemelos con genoma editado para hacerles menos vulnerables al VIH-sida. Fue puesto en libertad en abril de 2022 tras cumplir tres años de prisión por prácticas médicas ilegales.

